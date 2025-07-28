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Головна Новини дня Кислиця висловився про поведінку представників РФ на переговорах

Кислиця висловився про поведінку представників РФ на переговорах

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:31
Переговори України та РФ — Кислиця прокоментував поведінку російської сторони
Сергій Кислиця. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Російська делегація змінила риторику під час третього етапу переговорів з Україною у Стамбулі. Поведінка представників Кремля стала більш стриманою, однак основний посил не змінився.

Про це висловився перший заступник міністра закордонних справ у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

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Як зазначає дипломат, під час липневої зустрічі делегацій у Стамбулі риторика російської сторони була значно стриманішою, аніж у попередні рази. Проте, за словами Кислиці, це лише "обгортка".

"У цій "інтелігентній обгортці" міститься той самий отруйний зміст. Трагізм ситуації в тому, що ви сидите навпроти стіни людей, які не мають жодних моральних запобіжників. Вони перевертають усе догори дриґом, апелюють до християнських символів, що треба покласти край цій кривавій бійні. Але вибачте, ви її розв'язали, ви є катами, ви є злочинцями. І ви закликаєте нас покласти край цій війні? Цинізм вищого ґатунку", — висловився заступник міністра.

Нагадаємо, Сергій Кислиця також заявив, що українська делегація наполягала на зустрічі Зеленського та Путіна від самого початку переговорів у Стамбулі.

А також заступник міністра відповів, чи видимий прогрес у діалозі між Україною та Росією.

переговори Сергій Кислиця Стамбул поведінка мирні переговори
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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