Кирилл Буданов: Сегодня все молятся за Украину

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил Киево-Печерскую лавру, где проходят торжества по случаю 975-летия основания обители и дня памяти преподобного Антония Печерского. В ходе мероприятия он подчеркнул стойкость украинского народа и историческое значение столицы.

Об этом сообщает Telegram-канал "24 канала", передает Новини.LIVE.

Буданов: украинцы — народ, избранный Богом

"Все молятся за Украину, за президента, за наш народ. Величайшая православная святыня — здесь, в Киеве. Она стоит уже более тысячи лет и переживет нас всех. Украинцы — народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие, и никто не сможет этого изменить, как бы ни старался",— отметил Буданов.

Сегодняшние мероприятия в Лавре продолжаются, объединяя военных, духовенство и верующих в общей молитве за защиту страны. Особая атмосфера духовного единства и стойкости напоминает каждому присутствующему о силе наших общих корней и несокрушимой вере в победу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил о риске обострения отношений между Украиной и Польшей накануне годовщины Волынской трагедии. В то же время он выразил надежду, что Киеву и Варшаве удастся сохранить партнерские отношения и урегулировать все спорные вопросы.

Читайте также:

Также глава ОП предположил, что активная фаза войны может завершиться еще до конца этого года. По его словам, этот процесс должен происходить параллельно — как на поле боя, так и посредством политических договоренностей.