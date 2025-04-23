Будет ли конец света после смерти Папы Римского — ответ Дмитрия Коляды

Дмитрий Коляда и Папа Римский. Фото: Instagram Дмитрия Коляды

Денис Коляда, советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии и близкий друг Папы Римского, поделился своими размышлениями относительно недавнего пророчества, которое взбудоражило сеть. Речь идет о загадочной 900-летней книге, якобы найденной в секретных архивах Ватикана, которая утверждает, что со смертью Папы Римского наступит конец света в 2027 году. Эту книгу приписывают святому Малахии, а текст датируется X веком.

Об этом Коляда рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Будет ли конец света после смерти Папы Римского

Отвечая на вопрос о вероятном апокалипсисе, описанном в книге, Коляда отметил, что в ней говорится, что после смерти Папы Римского город на семи холмах будет разрушен, а страшный суд будет судить людей.

Он рассказал, что это может быть как божественное предсказание, так и искусно созданная подделка, цель которой — манипулировать папской политикой. Он отметил, что в книге есть и другие предсказания, которые уже сбылись, касаясь предыдущих Пап.

Коляда выразил сомнение относительно подлинности этого источника, поскольку о книге никто не слышал до недавних событий. Кроме того, он подчеркнул, что как христианин, он больше доверяет словам Иисуса Христа, который сказал, что только Отец небесный знает время конца света.

"Конец света наступит, когда никто не ждет, и чем больше мы ожидаем, тем менее вероятно, что он произойдет", — отметил советник.

По его мнению, хотя пророчества могут быть интересными, не следует спешить с выводами. Он выразил свою веру в то, что конец света уже должен был бы наступить несколько раз, но Бог через свое милосердие часто дает человечеству еще один шанс.

"Пока люди, как Папа Франциск, продолжают учить мир любить, пока мы будем учиться любить других, а не только себя, мир не погибнет", — подытожил Денис Коляда.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни Папа Римский Франциск умер.

Как стало известно позже, причиной смерти понтифика стал инсульт.