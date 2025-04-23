Чи буде кінець світу після смерті Папи Римського — відповідь Дмитра Коляди

Папа Римський та Дмитро Коляда. Фото: Instagram Дмитра Коляди

Радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії та близький друг Папи Римського Денис Коляда поділився своїми роздумами щодо нещодавнього пророцтва, яке розбурхало мережу. Йдеться про загадкову 900-річну книгу, нібито знайдену в секретних архівах Ватикану, яка стверджує, що зі смертю Папи Римського настане кінець світу в 2027 році. Цю книгу приписують святому Малахії, а текст датується X століттям.

Про це Коляда розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Чи буде кінець світу після смерті Папи Римського

Відповідаючи на питання про ймовірний апокаліпсис, описаний у книзі, Коляда зауважив, що в ній говориться, що після смерті Папи Римського місто на семи пагорбах буде зруйноване, а страшний суд судитиме людей.

Він розповів, що це може бути як божественне передбачення, так і майстерно створена підробка, мета якої — маніпулювати папською політикою. Він наголосив, що в книзі є й інші передбачення, які вже збулися, стосуючись попередніх Пап.

Коляда висловив сумнів щодо справжності цього джерела, оскільки про книгу ніхто не чув до нещодавніх подій. Крім того, він наголосив, що як християнин, він більше довіряє словам Ісуса Христа, який сказав, що тільки Отець небесний знає час кінця світу.

"Кінець світу настане, коли ніхто не чекає, і чим більше ми очікуємо, тим менш ймовірно, що він станеться", — зазначив радник.

На його думку, хоча пророцтва можуть бути цікавими, не слід поспішати з висновками. Він висловив свою віру в те, що кінець світу вже мав би настати кілька разів, але Бог через своє милосердя часто дає людству ще один шанс.

"Поки люди, як Папа Франциск, продовжують навчати світ любити, поки ми будемо вчитися любити інших, а не тільки себе, світ не загине", — підсумував Денис Коляда.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя Папа Римський Франциск помер.

Як стало відомо пізніше, причиною смерті понтифіка став інсульт.