Глава Укрзализныци рассказал о восстановлении после кибератаки

Глава правления компании Укрзализныця Александр Перцовский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава правления компании Укрзализныця Александр Перцовский рассказал о кибератаке. По его словам, ни один поезд не останавливался.

Об этом Александр Перцовский заявил в понедельник, 31 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Горжусь чрезвычайно тем, что ни на минуту ни один поезд Укрзализныци не остановился", — подчеркнул Перцовский.

По его словам, своевременность прибытий поездов была 96%. Он отметил, что это произошло благодаря тому, что есть алгоритмы и процедуры машинистов, которые получали сообщение об определенных ограничениях скорости. Кроме того, работники Укрзализныци выходили на работу в две-три смены, работая подряд.

"Все видели наших кассиров. Мы 120 с лишним открыли дополнительных касс, чтобы люди могли купить билеты. Кассиры съехались отовсюду, поскольку в четыре-пять раз увеличились нагрузки именно на кассы", — рассказал Перцовский.

Он отметил, что для восстановления онлайн-продаж понадобилось 89 часов, а после этого — еще до суток для стабилизации.

Сейчас восстановлены ключевые сервисы:

сайт;

приложение;

льготы для студентов и прочее.

В ближайшее время заработает мониторинг билетов.

"Для нас также принципиально, чтобы мы в ближайшее время восстановили нашу интеграцию с "Армией+", поскольку мы абсолютно четко работаем над тем, чтобы наши военные были в приоритете", — говорит Перцовский.

Сейчас более чем на 90% восстановлен функционал онлайн-сервисов в сегменте пассажирских перевозок.

Для полного восстановления грузовых сервисов, в частности платежей для подрядчиков, компании понадобится еще 2-3 недели.

Что предшествовало

Напомним, 23 марта в работе IT-системы Укрзализныци произошел сбой. Уже на следующий день сообщили о массированной кибератаке, в результате которой перестали работать онлайн-сервисы.

Люди образовали большие очереди на вокзалах, поскольку билеты пришлось покупать только офлайн.

А 27 марта Укрзализныця возобновила онлайн-продажи на все направления в течение 20 суток.

Впоследствии в Минюсте предложили поддержку компании для помощи от будущих киберугроз.

Сейчас в Укрзализныце активно работают над верификацией с Дія.Підпис, мониторингом с автовыкупом и возвращением обнимашек.