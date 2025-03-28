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У Мін'юсті запропонували Укрзалізниці захист від хакерів

28 березня 2025 00:27
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ольга Стефанішина вважає, що Укрзалізниці варто скористуватись послугами держпідприємства Національні інформаційні системи
Міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Після хакерської атаки на комп'ютерну інфраструктуру Укрзалізниці у Мін'юсті запропонували своє рішення. Воно має допомогти від майбутніх кіберзагроз.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

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Стефанішина запропонувала Укрзалізниці підтримку держпідприємства "Національні інформаційні системи". Однак детальніше коментувати питання кібератаки на компанію не стала. 

Основною метою діяльності цього підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення, ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту.

Нагадаємо, сьогодні Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після наймасштабнішої кібератаки. У компанії запевнили, що витоку сенситивної інформації вдалося уникнути.

Крім того, вчора в Укрзалізниці зазначили, що власникам паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент у поїзді та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування.

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