Ольга Стефанишина считает, что Укрзализныце стоит воспользоваться услугами госпредприятия Национальные информационные системы

Министр юстиции Ольга Стефанишина. Фото: Скриншот

После хакерской атаки на компьютерную инфраструктуру Укрзализныци в Минюсте предложили свое решение. Оно должно помочь от будущих киберугроз.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина.

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Что предлагают в Минюсте

Стефанишина предложила Укрзализныце поддержку госпредприятия "Национальные информационные системы". Однако подробнее комментировать вопрос кибератаки на компанию не стала.

Основной целью деятельности этого предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения, ведения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста.

Напомним, сегодня Укрзализныця возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки. В компании заверили, что утечки сенситивной информации удалось избежать.

Кроме того, вчера в Укрзализныце отметили, что владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент в поезде и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания.