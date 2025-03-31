Очільник Укрзалізниці розповів про відновлення після кібератаки

Очільник правління компанії Укрзалізниця Олександр Перцовський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Очільник правління компанії Укрзалізниця Олександр Перцовський розповів про кібератаку. За його словами, жоден потяг не зупинявся.

Про це Олександр Перцовський заявив у понеділок, 31 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Пишаюся надзвичайно тим, що ані на хвилину жоден поїзд Укрзалізниці не спинився", — наголосив Перцовський.

За його словами, вчасність прибуттів поїздів була 96%. Він зазначив, що це сталося завдяки тому, що є алгоритми та процедури машиністів, які отримували повідомлення про певні обмеження швидкості. Крім того, працівники Укрзалізниці виходили на роботу в дві-три зміни, працюючи поспіль.

"Всі бачили наших касирів. Ми 120 з лишком відкрили додаткових кас, щоб люди могли купити квитки. Касири зʼїхались звідусіль, оскільки в чотири-пʼять разів збільшились навантаження саме на каси", — розповів Перцовський.

Він зазначив, що для відновлення онлайн-продажів знадобилося 89 годин, а після цього — ще до доби для стабілізації.

Наразі відновлено ключові сервіси:

сайт;

застосунок;

пільги для студентів та інше.

Найближчим часом запрацює моніторинг квитків.

"Для нас також принципово, щоб ми найближчим часом відновили нашу інтеграцію з "Армією+", оскільки ми абсолютно чітко працюємо над тим, щоб наші військові були в пріоритеті", — каже Перцовський.

Наразі на понад 90% відновлено функціонал онлайн-сервісів у сегменті пасажирських перевезень.

Для повного відновлення вантажних сервісів, зокрема платежів для підрядників, компанії знадобиться ще 2–3 тижні.

Що передувало

Нагадаємо, 23 березня в роботі IT-системи Укрзалізниці стався збій. Вже наступного дня повідомили про масовану кібератаку, внаслідок якої перестали працювати онлайн-сервіси.

Люди утворили великі черги на вокзалах, оскільки квитки довелося купувати лише офлайн.

А 27 березня Укрзалізниця відновила онлайн-продажі на всі напрямки протягом 20 діб.

Згодом у Мін'юсті запропонували підтримку компанії для допомоги від майбутніх кіберзагроз.

Наразі в Укрзалізниці активно працюють над верифікацією з Дія.Підпис, моніторингом з автовикупом та поверненням обіймашок.