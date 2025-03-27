Конфликт между Путиным и Кадыровым — в России назвали причину

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Отношения между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским диктатором Владимиром Путиным значительно ухудшились. Известно, что чеченский государственный деятель уже давно тяжело болен.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники в ФСБ в четверг, 27 марта.

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Основной причиной конфликта стала информация от ФСБ о переговорах Кадырова относительно будущего своих активов и безопасности родственников с представителями ближневосточных мусульманских монархий. Они были не согласованы с Путиным.

Болезнь Кадырова

По информации СМИ, у Кадырова серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой. Вероятно, его болезнь прогрессирует, хотя он пытается скрывать это.

В течение долгого периода Кадыров не появлялся на публике, а впоследствии заявил:

"Нет болезни, которую мне не приписали бы".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава Чечни имеет четкое представление о структуре власти в своем регионе и о том, что может произойти с членами его семьи в случае его отставки. Он также понимает реальную стоимость обещаний и гарантий безопасности, которые дает федеральный центр.

"Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии им в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения", — пишут росСМИ.

Кадыров пытался скрыть переговоры от Путина, однако об этом сразу узнала ФСБ и сообщила Кремлю.

Последствия конфликта

Недавно Кадыров отстранил свою старшую дочь Айшат с государственных должностей. С 2020 года она была первым заместителем министра культуры Чечни, впоследствии возглавила министерство, а в 2023-м году стала вице-премьером.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

С усилением напряжения между Кадыровым и Путиным, Айшат стала владелицей крупнейшего экспортера Чечни — компании "Чеченские минеральные воды".

В конце этого месяца имена Айшат Кадыровой и младшей дочери Табарик были исключены из реестра юридических лиц.

Кроме того, стычка повлияла и на ближайшего соратника Кадырова. Речь идет о депутате Госдумы Адаме Делимханове.

Адам Делимханов. Фото: росСМИ

"С начала 2025 года Адам Делимханов категорически отказывается от участия в любых силовых разборках, какая бы сумма ни стояла на кону. Избранным, которые напрямую могут обратиться к Делимханову, он заявляет, что "на самом верху" получено строгое указание, чтобы чеченские лидеры и силовики не были вовлечены в какие-то подобные истории и вообще меньше "светились", — писал один из российских Telegram-каналов.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани объяснил, что будет с Кадыровым после падения режима Путина.

А в октябре прошлого года Кадыров обвинил депутатов из Дагестана и Ингушетии в заговоре с намерением его убийства.