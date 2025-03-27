Конфлікт між Путіним і Кадировим — у Росії назвали причину

Володимир Путін та Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Відносини між главою Чечні Рамзаном Кадировим та російським диктатором Володимиром Путіним значно погіршилися. Відомо, що чеченський державний діяч вже давно тяжко хворий.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела у ФСБ у четвер, 27 березня.

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Основною причиною конфлікту стала інформація від ФСБ про переговори Кадирова щодо майбутнього своїх активів та безпеки родичів з представниками близькосхідних мусульманських монархій. Вони були не погоджені з Путіним.

Хвороба Кадирова

За інформацією ЗМІ, Кадиров має серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою. Ймовірно, його хвороба прогресує, хоча він намагається приховувати це.

Протягом довгого періоду Кадиров не з'являвся на публіці, а згодом заявив:

"Немає хвороби, яку мені не приписали б".

Глава Чечні Рамзан Кадиров та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Глава Чечні має чітке уявлення про структуру влади в своєму регіоні та про те, що може статися з членами його родини у разі його відставки. Він також розуміє реальну вартість обіцянок та гарантій безпеки, які надає федеральний центр.

"Невпевненість у майбутньому своїх численних родичів змусила його шукати гарантії їм у близькосхідних мусульманських країнах, з керівниками яких у Кадирова склалися давні приятельські відносини", — пишуть росЗМІ.

Кадиров намагався приховати переговори від Путіна, однак про це одразу дізналася ФСБ та повідомила Кремлю.

Наслідки конфлікту

Нещодавно Кадиров усунув свою старшу доньку Айшат з державних посад. З 2020 року вона була першим заступником міністра культури Чечні, згодом очолила міністерство, а в 2023-му році стала віцепремʼєром.

Володимир Путін та Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

З посиленням напруження між Кадировим та Путіним Айшат стала власницею найбільшого експортера Чечні — компанії "Чеченські мінеральні води".

Наприкінці цього місяця імена Айшат Кадирової та молодшої доньки Табарик були виключені з реєстру юридичних осіб.

Крім того, сутичка вплинула й на найближчого соратника Кадирова. Йдеться про депутата Держдуми Адама Делімханова.

Адам Делімханов. Фото: росЗМІ

"З початку 2025 року Адам Делімханов категорично відмовляється від участі в будь-яких силових розбираннях, хоч би яка сума стояла на кону. Обраним, які безпосередньо можуть звернутися до Делімханова, він заявляє, що "на самому верху" отримано сувору вказівку, щоб чеченські лідери та силовики не були залучені до якихось подібних історій і взагалі менше "світилися", — писав один з російських Telegram-каналі.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія Абдул-Хакім Шишані пояснив, що буде з Кадировим після падіння режиму Путіна.

А у жовтні минулого року Кадиров звинуватив депутатів з Дагестану та Інгушетії у змові з наміром його вбивства.