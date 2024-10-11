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Зірвався з ланцюга — Кадиров оголошує кровну помсту сенаторам Держдуми РФ

11 жовтня 2024 06:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У битві за Wildberries Кадиров хоче оголосити війну найбагатшій людині РФ
Злий Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Путінський кишеньковий керівник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російських депутатів із сусідніх областей Дагестану та Інгушетії у змові з метою його вбивства. Тепер він вимагає від них довести свою невинуватість, інакше оголосить їм кровну помсту. 

Про це повідомляє поважне європейське видання Politico.

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В чому суть звинувачень Кадирова

Повідомлення про гучний виступ під час наради з місцевими чеченськими силовиками з'явились в опозиційних Кремлю Telegram-каналах ще вчора. Згодом навіть офіційна агенція ТАСС написала про це.  

"Є свідки, люди, у яких вони замовляли вбивство, питали, скільки вони хочуть за замовлення. Якщо вони не доведуть протилежне, я офіційно оголошую кровну помсту Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Різвану", — сказав Кадиров під час зустрічі з чеченськими силовиками.

Ким є люди, яким Кадиров хоче мститись

Сулейман Карімов — російський сенатор і найбільший російський бізнесмен, який у 2021 р. входив до десятки найбагатших людей Росії за списком "Форбс".

Бекхан Барахоев з Інгушетії та Різван Курбанов з Дагестану є сенаторами, які представляють свої республіки у Держдумі РФ.

Як відреагували на заяви Кадирова ці люди

Жодної реакції від найкрутішого з трійки — Сулеймана Карімова — поки не було, як і офіційної реакції Кремля. Поки що не було реакції й з Дагестану.

А ось в Інгушетії серйозно поставились до слів Кадирова і заборонили будь-які акції протесту чи мітинги на цю тему. Традиційно списали все на "українських провокаторів", повідомляє опозиційна "Новая газета". 

Кому і скільки разів оголошував кровну помсту Кадиров

Одразу троє експертів з Північного Кавказу заявили опозиційному каналу "Агентство", що Кадиров діяв порушуючи адат — звичаї мусульманських народів. На їхню думку, у Кадирова не було достатньо вагомого приводу для цього, а навіть якби був робити це потрібно було із залученням старійшин, а не за допомогою ЗМІ.

Журналісти каналу зазначають, що ще у 2010 році Кадиров розповідав про боротьбу з практикою кровної помсти у Чечні. Навіть створив спеціальну комісію, яка "вирішила всі конфлікти на цю тему".

Але вже у 2020-х Кадиров особисто повернувся до практики публічного оголошення кровної помсти. Того року він доручив спікеру парламенту республіки Магомеду Даудову оголосити кровну помсту рідним братів Тимурзієвих — уродженців Інгушетії, убитих у Грозному під час сутички зі співробітниками ППС.

У 2022 році він пропонував оголосити кровну помсту Володимиру Зеленському, пояснюючи, що така практика не "пережиток середньовіччя", а "єдиний і максимально дієвий спосіб".

Нічого особистого — тільки бізнес

Суть всього конфлікту полягає в площині битви колишнього подружжя за великий торгівельний маркетплейс Wildberries. Кадиров підтримав друга Владислава Бакальчука, що володіє 1% компанії у боротьбі проти колишньої дружини Тетяни Бакальчук (Кім), якій належить 99% бізнесу. На її боці як раз і опинився Сулейман Керімов, адже його компанія Russ зіллється з Wildberries.

Нагадаємо, зірка студії "Квартал 95" в черговий раз висміяв Кадирова та згадав про Ілона Маска. Менш ніж за добу відео Юрія Великого набрало понад 350 тисяч переглядів та півтори тисячі коментарів.

Також сам Кадиров заявив, що Ілон Маск відключив електрокар Tesla Cybertruck, який нібито раніше подарував йому. Він додав, що транспорт вимкнули віддалено.

росія Рамзан Кадиров Чеченська республіка бізнес помста

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