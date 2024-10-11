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Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ

11 октября 2024 06:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В битве за Wildberries Кадыров хочет объявить войну самому богатому человеку РФ
Злой Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Путинский карманный руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвинил российских депутатов из соседних областей Дагестана и Ингушетии в сговоре с целью его убийства. Теперь он требует от них доказать свою невиновность, иначе объявит им кровную месть.

Об этом сообщает уважаемое европейское издание Politico.

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В чем суть обвинений Кадырова

Сообщения о громком выступлении во время совещания с местными чеченскими силовиками появились в оппозиционных Кремлю Telegram-каналах еще вчера. Впоследствии даже официальное агентство ТАСС написало об этом.

"Есть свидетели, люди, у которых они заказывали убийство, спрашивали, сколько они хотят за заказ. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану", — сказал Кадыров во время встречи с чеченскими силовиками.

Кто люди, которым Кадыров хочет мстить

Сулейман Каримов — российский сенатор и крупнейший российский бизнесмен, входивший в 2021 году в десятку самых богатых людей России по списку "Форбс".

Бекхан Барахоев из Ингушетии и Ризван Курбанов из Дагестана являются сенаторами, представляющими свои республики в Госдуме РФ.

Как отреагировали на заявления Кадырова эти люди

Никакой реакции от самого крутого из тройки Сулеймана Каримова пока не было, как и официальной реакции Кремля. Пока не было реакции и из Дагестана.

А вот в Ингушетии серьезно отнеслись к словам Кадырова и запретили какие-либо акции протеста или митинги на эту тему. Традиционно списали все на "украинских провокаторов", сообщает оппозиционная "Новая газета".

Кому и сколько раз объявлял кровную месть Кадыров

Сразу трое экспертов по Северному Кавказу заявили оппозиционному каналу "Агентство", что Кадыров действовал в нарушение адата — обычаев мусульманских народов. По их мнению, у Кадырова не было достаточно значимого повода для этого, а даже если бы был, то делать это нужно было с привлечением старейшин, а не с помощью СМИ.

Журналисты канала отмечают, что еще в 2010 году Кадыров рассказывал о борьбе с практикой кровной мести в Чечне. Даже создал специальную комиссию, которая "разрешила все конфликты по этой теме".

Но уже в 2020-х Кадыров лично вернулся к практике публичного объявления кровной мести. В том году он поручил спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых — уроженцев Ингушетии, убитых в Грозном во время столкновения с сотрудниками ППС.

В 2022 году он предлагал объявить кровную месть Владимиру Зеленскому, объясняя, что такая практика не "пережиток средневековья", а "единственный и максимально действенный способ".

Ничего личного — только бизнес

Суть всего конфликта лежит в плоскости битвы бывших супругов за крупный торговый маркетплейс Wildberries. Кадыров поддержал друга Владислава Бакальчука, владеющего 1% компании в борьбе против бывшей супруги Татьяны Бакальчук (Ким), которой принадлежит 99% бизнеса. На ее стороне как раз и оказался Сулейман Керимов, ведь его компания Russ сольется с Wildberries.

Напомним, звезда студии "Квартал 95" в очередной раз высмеял Кадырова и вспомнил об Илоне Маске. Меньше чем за сутки видео Юрия Великого набрало более 350 тысяч просмотров и полторы тысячи комментариев.

Также сам Кадыров заявил, что Илон Маск отключил якобы ранее подаренный ему электрокар Tesla Cybertruck. Он добавил, что транспорт отключен удаленно.

россия Рамзан Кадыров Чеченская республика бизнес месть

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