В битве за Wildberries Кадыров хочет объявить войну самому богатому человеку РФ

Злой Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Путинский карманный руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвинил российских депутатов из соседних областей Дагестана и Ингушетии в сговоре с целью его убийства. Теперь он требует от них доказать свою невиновность, иначе объявит им кровную месть.

Об этом сообщает уважаемое европейское издание Politico.

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В чем суть обвинений Кадырова

Сообщения о громком выступлении во время совещания с местными чеченскими силовиками появились в оппозиционных Кремлю Telegram-каналах еще вчера. Впоследствии даже официальное агентство ТАСС написало об этом.

"Есть свидетели, люди, у которых они заказывали убийство, спрашивали, сколько они хотят за заказ. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану", — сказал Кадыров во время встречи с чеченскими силовиками.

Кто люди, которым Кадыров хочет мстить

Сулейман Каримов — российский сенатор и крупнейший российский бизнесмен, входивший в 2021 году в десятку самых богатых людей России по списку "Форбс".

Бекхан Барахоев из Ингушетии и Ризван Курбанов из Дагестана являются сенаторами, представляющими свои республики в Госдуме РФ.

Как отреагировали на заявления Кадырова эти люди

Никакой реакции от самого крутого из тройки Сулеймана Каримова пока не было, как и официальной реакции Кремля. Пока не было реакции и из Дагестана.

А вот в Ингушетии серьезно отнеслись к словам Кадырова и запретили какие-либо акции протеста или митинги на эту тему. Традиционно списали все на "украинских провокаторов", сообщает оппозиционная "Новая газета".

Кому и сколько раз объявлял кровную месть Кадыров

Сразу трое экспертов по Северному Кавказу заявили оппозиционному каналу "Агентство", что Кадыров действовал в нарушение адата — обычаев мусульманских народов. По их мнению, у Кадырова не было достаточно значимого повода для этого, а даже если бы был, то делать это нужно было с привлечением старейшин, а не с помощью СМИ.

Журналисты канала отмечают, что еще в 2010 году Кадыров рассказывал о борьбе с практикой кровной мести в Чечне. Даже создал специальную комиссию, которая "разрешила все конфликты по этой теме".

Но уже в 2020-х Кадыров лично вернулся к практике публичного объявления кровной мести. В том году он поручил спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых — уроженцев Ингушетии, убитых в Грозном во время столкновения с сотрудниками ППС.

В 2022 году он предлагал объявить кровную месть Владимиру Зеленскому, объясняя, что такая практика не "пережиток средневековья", а "единственный и максимально действенный способ".

Ничего личного — только бизнес

Суть всего конфликта лежит в плоскости битвы бывших супругов за крупный торговый маркетплейс Wildberries. Кадыров поддержал друга Владислава Бакальчука, владеющего 1% компании в борьбе против бывшей супруги Татьяны Бакальчук (Ким), которой принадлежит 99% бизнеса. На ее стороне как раз и оказался Сулейман Керимов, ведь его компания Russ сольется с Wildberries.

Напомним, звезда студии "Квартал 95" в очередной раз высмеял Кадырова и вспомнил об Илоне Маске. Меньше чем за сутки видео Юрия Великого набрало более 350 тысяч просмотров и полторы тысячи комментариев.

Также сам Кадыров заявил, что Илон Маск отключил якобы ранее подаренный ему электрокар Tesla Cybertruck. Он добавил, что транспорт отключен удаленно.