В битве за Wildberries Кадыров хочет объявить войну самому богатому человеку РФ

Сорвался с цепи — Кадыров объявляет кровную месть сенаторам Госдумы РФ
Путинский карманный руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвинил российских депутатов из соседних областей Дагестана и Ингушетии в сговоре с целью его убийства. Теперь он требует от них доказать свою невиновность, иначе объявит им кровную месть.
Об этом сообщает уважаемое европейское издание Politico.
В чем суть обвинений Кадырова
Сообщения о громком выступлении во время совещания с местными чеченскими силовиками появились в оппозиционных Кремлю Telegram-каналах еще вчера. Впоследствии даже официальное агентство ТАСС написало об этом.
"Есть свидетели, люди, у которых они заказывали убийство, спрашивали, сколько они хотят за заказ. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану", — сказал Кадыров во время встречи с чеченскими силовиками.
Кто люди, которым Кадыров хочет мстить
Сулейман Каримов — российский сенатор и крупнейший российский бизнесмен, входивший в 2021 году в десятку самых богатых людей России по списку "Форбс".
Бекхан Барахоев из Ингушетии и Ризван Курбанов из Дагестана являются сенаторами, представляющими свои республики в Госдуме РФ.
Как отреагировали на заявления Кадырова эти люди
Никакой реакции от самого крутого из тройки Сулеймана Каримова пока не было, как и официальной реакции Кремля. Пока не было реакции и из Дагестана.
А вот в Ингушетии серьезно отнеслись к словам Кадырова и запретили какие-либо акции протеста или митинги на эту тему. Традиционно списали все на "украинских провокаторов", сообщает оппозиционная "Новая газета".
Кому и сколько раз объявлял кровную месть Кадыров
Сразу трое экспертов по Северному Кавказу заявили оппозиционному каналу "Агентство", что Кадыров действовал в нарушение адата — обычаев мусульманских народов. По их мнению, у Кадырова не было достаточно значимого повода для этого, а даже если бы был, то делать это нужно было с привлечением старейшин, а не с помощью СМИ.
Журналисты канала отмечают, что еще в 2010 году Кадыров рассказывал о борьбе с практикой кровной мести в Чечне. Даже создал специальную комиссию, которая "разрешила все конфликты по этой теме".
Но уже в 2020-х Кадыров лично вернулся к практике публичного объявления кровной мести. В том году он поручил спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых — уроженцев Ингушетии, убитых в Грозном во время столкновения с сотрудниками ППС.
В 2022 году он предлагал объявить кровную месть Владимиру Зеленскому, объясняя, что такая практика не "пережиток средневековья", а "единственный и максимально действенный способ".
Ничего личного — только бизнес
Суть всего конфликта лежит в плоскости битвы бывших супругов за крупный торговый маркетплейс Wildberries. Кадыров поддержал друга Владислава Бакальчука, владеющего 1% компании в борьбе против бывшей супруги Татьяны Бакальчук (Ким), которой принадлежит 99% бизнеса. На ее стороне как раз и оказался Сулейман Керимов, ведь его компания Russ сольется с Wildberries.
Напомним, звезда студии "Квартал 95" в очередной раз высмеял Кадырова и вспомнил об Илоне Маске. Меньше чем за сутки видео Юрия Великого набрало более 350 тысяч просмотров и полторы тысячи комментариев.
Также сам Кадыров заявил, что Илон Маск отключил якобы ранее подаренный ему электрокар Tesla Cybertruck. Он добавил, что транспорт отключен удаленно.
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