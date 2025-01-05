Головком ЗС Ічкерії назвав умову, за якої впаде режим Кадирова

Абдул-Хакім Шишані. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія Абдул-Хакім Шишані спрогнозував, що буде з Рамзаном Кадировим після падіння режиму президента Росії Володимира Путіна. Він вважає, що в такому випадку його скине сам народ.

Про це Шишані розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

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За словами Шишані, кадирівці є особистою гвардією Путіна, яка допомагає йому контролювати республіку за допомогою вбивств політичних опонентів, правозахисників і журналістів.

"Поки є Путін, є Кадиров. Але щойно Путіна не стане, Кадирова теж не буде. Він не зможе домовитися з новим лідером, особливо якщо це буде ставленик ФСБ. Дуже багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає відходу Путіна, щоб вирішити це питання", — сказав військовий.

Водночас він вважає, що якщо Росія розвалиться, то сам чеченський народ скине Кадирова з посади. На думку Шишані, без підтримки Росії його режим не протримається і два-три місяці.

Причиною цього є втома мешканців республіки від репресій, тому вони готові на все, щоб позбутися його.

Нагадаємо, 15 грудня столицю Чечні Грозний атакували невідомі безпілотники, сталося влучання у базу спецпризначенців поліції.

А 25 грудня через російську ракету був пошкоджений літак азербайджанських авіаліній над Грозним. Згодом він впав поблизу аеропорту Актау в Казахстані.