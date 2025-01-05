Главком ВС Ичкерии назвал условие, при котором падет режим Кадырова

Абдул-Хаким Шишани. Фото: скриншот из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани спрогнозировал, что будет с Рамзаном Кадыровым после падения режима президента России Владимира Путина. Он считает, что в таком случае его свергнет сам народ.

Об этом Шишани рассказал в интервью для РБК-Украина.

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По словам Шишани, кадыровцы являются личной гвардией Путина, которая помогает ему контролировать республику при помощи убийств политических оппонентов, правозащитников и журналистов.

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", — сказал военный.

В то же время он считает, что если Россия развалится, то сам чеченский народ скинет Кадырова с должности. По мнению Шишани, без поддержки России его режим не продержится и два-три месяца.

Причиной этого является усталость жителей республики от репрессий, поэтому они готовы на все, чтобы избавиться от него.

Напомним, 15 декабря столицу Чечни Грозный атаковали неизвестные беспилотники, произошло попадание в базу спецназа полиции.

А 25 декабря из-за российской ракеты был поврежден самолет азербайджанских авиалиний над Грозным. Позже он упал вблизи аэропорта Актау в Казахстане.