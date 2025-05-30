Трамп готов дать обещание Путину по НАТО, - Келлог

Келлог заявил, что США готовы дать обещание Путину — о чем речь
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов дать обещание российскому диктатору Владимиру Путину. Оно касается отказа от расширения НАТО на восток.
Об этом Келлог сказал в интервью ABC News.
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"И мы об этом уже неоднократно говорили, что вступление Украины в НАТО не актуально. И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать четыре страны НАТО, а надо все 32, чтобы принять нового члена", — сказал Келлог.
Он отметил, что другие страны выражали неуверенность в этом и это один из вопросов, который поднимет Россия. По словам спецпредставителя, они говорят не только с Украиной, но и Грузией и Молдовой.
"Мы говорим "Ладно, мы можем остановить расширение НАТО до ваших границ" и это у них вызывает беспокойство относительно безопасности", — добавил Келлог.
Напомним, на переговорах Украины и России в Стамбуле будут присутствовать еще четыре страны — США, Великобритания, Германия и Франция.
А в МИД России назвали состав делегации на втором раунде переговоров.
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