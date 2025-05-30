Трамп готов дать обещание Путину по НАТО, - Келлог

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов дать обещание российскому диктатору Владимиру Путину. Оно касается отказа от расширения НАТО на восток.

Об этом Келлог сказал в интервью ABC News.

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"И мы об этом уже неоднократно говорили, что вступление Украины в НАТО не актуально. И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать четыре страны НАТО, а надо все 32, чтобы принять нового члена", — сказал Келлог.

Он отметил, что другие страны выражали неуверенность в этом и это один из вопросов, который поднимет Россия. По словам спецпредставителя, они говорят не только с Украиной, но и Грузией и Молдовой.

"Мы говорим "Ладно, мы можем остановить расширение НАТО до ваших границ" и это у них вызывает беспокойство относительно безопасности", — добавил Келлог.

Напомним, на переговорах Украины и России в Стамбуле будут присутствовать еще четыре страны — США, Великобритания, Германия и Франция.

А в МИД России назвали состав делегации на втором раунде переговоров.