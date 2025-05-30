Трамп готовий дати обіцянку Путіну щодо НАТО, — Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий дати обіцянку російському диктатору Володимиру Путіну. Вона стосується відмови від розширення НАТО на схід.

Про це Келлог сказав в інтервʼю ABC News.

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"І ми про це вже неодноразово говорили, що вступ України до НАТО не на часі. І ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати чотири країни НАТО, а треба всі 32, щоб прийняти нового члена", — сказав Келлог.

Він зазначив, що інші країни висловлювали невпевненість в цьому і це одне з питань, яке порушить Росія. За словами спецпредставника, вони говорять не лише з Україною, а й Грузією та Молдовою.

"Ми кажемо "Гаразд, ми можемо зупинити розширення НАТО до ваших кордонів" і це в них викликає занепокоєння щодо безпеки", — додав Келлог.

Нагадаємо, на переговорах України та Росії у Стамбулі будуть присутні ще чотири країни — США, Велика Британія, Німеччина та Франція.

А в МЗС Росії назвали склад делегації на другому раунді перемовин.