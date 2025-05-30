Трамп готовий дати обіцянку Путіну щодо НАТО, — Келлог

Келлог заявив, що США готові дати обіцянку Путіну — про що мова
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий дати обіцянку російському диктатору Володимиру Путіну. Вона стосується відмови від розширення НАТО на схід.
Про це Келлог сказав в інтервʼю ABC News.
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"І ми про це вже неодноразово говорили, що вступ України до НАТО не на часі. І ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати чотири країни НАТО, а треба всі 32, щоб прийняти нового члена", — сказав Келлог.
Він зазначив, що інші країни висловлювали невпевненість в цьому і це одне з питань, яке порушить Росія. За словами спецпредставника, вони говорять не лише з Україною, а й Грузією та Молдовою.
"Ми кажемо "Гаразд, ми можемо зупинити розширення НАТО до ваших кордонів" і це в них викликає занепокоєння щодо безпеки", — додав Келлог.
Нагадаємо, на переговорах України та Росії у Стамбулі будуть присутні ще чотири країни — США, Велика Британія, Німеччина та Франція.
А в МЗС Росії назвали склад делегації на другому раунді перемовин.
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