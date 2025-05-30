Келлог ответил, какие отношения между Трампом и Путиным

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: AFP

Спецпредставитель США Кит Келлог объяснил, какие отношения существуют между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, они имеют "мощную связь".

Об этом Кэллог сказал в интервью ABC News.

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Отношения между Трампом и Путиным

Журналистка отметила, что на всех совместных фото Трампа и Путина они жмут руки, а потом американский президент делает заявления, в частности, что российский диктатор "играет с огнем". Она спросила, что происходит в отношениях между двумя лидерами.

"Думаю, суть в том, что между ними есть мощная личная связь", — сказал Кэллог.

Ранее Келлог сообщил, о чем будут говорить во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Также известно, что на этот раз в переговорах примут участие представители США, Германии, Франции и Великобритании.