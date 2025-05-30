Келлог відповів, які відносини між Трампом та Путіним

Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: AFP

Спецпредставник США Кіт Келлог пояснив, які відносини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вони мають "потужний зв'язок".

Про це Келлог сказав в інтервʼю ABC News.

Реклама

Читайте також:

Відносини між Трампом та Путіним

Журналістка зазначила, що на всіх спільних фото Трампа та Путіна вони тиснуть руки, а потім американський президент робить заяви, зокрема, що російський диктатор "грає з вогнем". Вона запитала, що відбувається у відносинах між двома лідерами.

"Гадаю, суть у тому, що між ними є потужний особистий зв'язок", — сказав Келлог.

Раніше Келлог повідомив, про що говоритимуть під час другого раунду перемовин у Стамбулі.

Також відомо, що цього разу в переговорах візьмуть участь представники США, Німеччини, Франції та Великої Британії.