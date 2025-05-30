Келлог відповів, які відносини між Трампом та Путіним

Келлог заявив про "потужний зв'язок" між Трампом та Путіним
Спецпредставник США Кіт Келлог пояснив, які відносини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вони мають "потужний зв'язок".
Про це Келлог сказав в інтервʼю ABC News.
Відносини між Трампом та Путіним
Журналістка зазначила, що на всіх спільних фото Трампа та Путіна вони тиснуть руки, а потім американський президент робить заяви, зокрема, що російський диктатор "грає з вогнем". Вона запитала, що відбувається у відносинах між двома лідерами.
"Гадаю, суть у тому, що між ними є потужний особистий зв'язок", — сказав Келлог.
Раніше Келлог повідомив, про що говоритимуть під час другого раунду перемовин у Стамбулі.
Також відомо, що цього разу в переговорах візьмуть участь представники США, Німеччини, Франції та Великої Британії.
Читайте Новини.LIVE!