Переговори у Стамбулі — Келлог назвав теми обговорення

Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп зробив кілька ініціатив, які можуть стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих територій України. Однак відсутність реакції РФ та слабка підтримка викликали в нього розчарування.

Про це Келлог сказав в інтервʼю ABC News.

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Статус окупованих областей

"Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив", — сказав Келлог.

За його словами, це стосувалося пʼяти областей України — Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Криму. Це ті регіони, де присутні росіяни, але території не перебувають під повним контролем Росії.

Келлог уточнив, що ці питання планують обговорити під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі будуть присутні й інші країни — США, Велика Британія, Німеччина та Франція.

Водночас Трамп готовий дати обіцянку Путіну щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на припинення вогню.