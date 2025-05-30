Переговоры в Стамбуле - Келлог назвал темы обсуждения

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп сделал несколько инициатив, которые могут стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных территорий Украины. Однако отсутствие реакции РФ и слабая поддержка вызвали у него разочарование.

Об этом Келлог сказал в интервью ABC News.

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Статус оккупированных областей

"Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но вместо этого он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил", — сказал Келлог.

По его словам, это касалось пяти областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Крыма. Это те регионы, где присутствуют россияне, но территории не находятся под полным контролем России.

Келлог уточнил, что эти вопросы планируют обсудить во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним, на переговорах в Стамбуле будут присутствовать и другие страны — США, Великобритания, Германия и Франция.

В то же время Трамп готов дать обещание Путину относительно нерасширения НАТО на восток в обмен на прекращение огня.