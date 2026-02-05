Видео
Україна
Келлог заявил, что покинул Белый дом ради "свободы говорить об Украине"

Келлог заявил, что покинул Белый дом ради "свободы говорить об Украине"

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:42
Кит Келлог уволился из Белого дома — при чем здесь Украина
Кот Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что его работа, связанная с Украиной, не завершилась после выхода из американского правительства. После отставки в конце 2025 года он, по его словам, получил больше свободы в публичных оценках войны.

Об этом генерал заявил в интервью Kyiv Independent, передает Новини.LIVE.

Свое увольнение с должности экс-чиновник США объяснил стремлением оставаться вовлеченным в украинскую тематику, но без ограничений, которые накладывает работа в правительстве.

"Я хотел провести больше времени вне правительства, где мог бы быть значительно более открытым и свободным в обсуждении ситуации в Украине, чем внутри правительства", — сказал Келлог.

В Белом доме Кэллог участвовал в ряде дипломатических инициатив, в частности руководил переговорами по соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых и неоднократно жестко осуждал российские удары по украинским городам. Сторонники Украины считают, что именно он помог сохранить американо-украинское сотрудничество в период внутренних дебатов и неопределенности в Вашингтоне.

После его отставки появились предположения, что причиной стали разногласия с администрацией Трампа относительно политики в отношении Украины. Сам Келлог категорически это отрицал.

"Ничего из этого не соответствует действительности. Пришло время двигаться дальше. В любых разногласиях или дисбалансе нет ни капли правды", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Кит Кэллог прокомментировал ход боевых действий и переломный момент в войне.

А также дочь Келлога сделала заявление после удара РФ по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине.

Автор:
Автор:
Мария Коробова
