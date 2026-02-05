Кит Келлог уволился из Белого дома — при чем здесь Украина

Келлог заявил, что покинул Белый дом ради "свободы говорить об Украине"
Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что его работа, связанная с Украиной, не завершилась после выхода из американского правительства. После отставки в конце 2025 года он, по его словам, получил больше свободы в публичных оценках войны.
Об этом генерал заявил в интервью Kyiv Independent, передает Новини.LIVE.
Кэллог высказался о своем увольнении из Белого дома
Свое увольнение с должности экс-чиновник США объяснил стремлением оставаться вовлеченным в украинскую тематику, но без ограничений, которые накладывает работа в правительстве.
"Я хотел провести больше времени вне правительства, где мог бы быть значительно более открытым и свободным в обсуждении ситуации в Украине, чем внутри правительства", — сказал Келлог.
В Белом доме Кэллог участвовал в ряде дипломатических инициатив, в частности руководил переговорами по соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых и неоднократно жестко осуждал российские удары по украинским городам. Сторонники Украины считают, что именно он помог сохранить американо-украинское сотрудничество в период внутренних дебатов и неопределенности в Вашингтоне.
После его отставки появились предположения, что причиной стали разногласия с администрацией Трампа относительно политики в отношении Украины. Сам Келлог категорически это отрицал.
"Ничего из этого не соответствует действительности. Пришло время двигаться дальше. В любых разногласиях или дисбалансе нет ни капли правды", — подчеркнул он.
