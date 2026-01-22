ВСУ и украинцы должны продержаться зиму — потом будет переломный момент в пользу Украины, заявил Келлог

Экс-спецпосланник США Кит Келлог. Фото: Reuters

Украина получит стратегическое преимущество над Россией, если удержит позиции до начала весны. Кремль уже осознает невозможность военной победы, несмотря на огромное давление на энергосистему и фронт.

Об этом заявил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему март может стать началом конца для планов Кремля

Келлог считает, что эта зима — это экзамен. Сейчас украинцы борются не только с агрессором, но и с морозами. Однако политик искренне верит в устойчивость Киева. Если страна продержится в течение января и февраля, инициатива перейдет к ВСУ. Россия истощена, оккупанты понесли колоссальные потери и их уже невозможно скрыть, заявил экс-спецпосланник.

"Суть в том, что они не тот могущественный Советский Союз, которого все боялись. Они не та Россия, которой все боятся. Они просто не такие. И вопрос в том, как долго они могут продержаться?", — сказал Келлог.

Политик считает, что сейчас Путин ищет выход, ведь понимает - выиграть эту войну не удастся. Но существует серьезное препятствие, потому что диктатор психологически не способен признать ошибку. Для него любое отступление без иллюзии "победы" означает тотальный крах. Именно поэтому Кремль продолжает бросать ресурсы в бой, несмотря на отсутствие реальных перспектив.

Экс-спецпосланник США акцентировал на критичности момента. Март и апрель покажут настоящую расстановку сил. Если Украина сохранит целостность сейчас, преимущество останется за ней.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты используют морозы для продвижения на фронте. Однако потери врага в восемь раз больше.

Также стало известно о заявлении лидеров НАТО и Польши в Давосе. Рютте и Навроцкий заявляют, что вопрос Гренландии не отодвинет на второй план агрессию РФ в Украине.