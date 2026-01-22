Відео
Головна Новини дня Зима як переломний момент — Кіт Келлог про хід війни в Україні

Зима як переломний момент — Кіт Келлог про хід війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 00:04
ЗСУ та українці мають протриматись зиму — потім буде переломний момент на користь України, заявив Келлог
Ексспецпосланець США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Україна отримає стратегічну перевагу над Росією, якщо втримає позиції до початку весни. Кремль вже усвідомлює неможливість військової перемоги, попри шалений тиск на енергосистему та фронт.

Про це заявив колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляють Новини.LIVE.

Келлог вважає, що ця зима — це іспит. Зараз українці борються не лише з агресором, а й з морозами. Проте політик щиро вірить у стійкість Києва. Якщо країна протримається протягом січня та лютого, ініціатива перейде до ЗСУ. Росія виснажена, окупанти зазнали колосальних втрат і їх уже неможливо приховати, заявив ексспецпосланець.

"Суть у тому, що вони не той могутній Радянський Союз, якого всі боялися. Вони не та Росія, якої всі бояться. Вони просто не такі. І питання в тому, як довго вони можуть протриматись?", — сказав Келлог. 

Політик вважає, що зараз Путін шукає вихід, адже розуміє — виграти цю війну не вдасться. Але існує серйозна перешкода, тому що диктатор психологічно не здатний визнати помилку. Для нього будь-який відступ без ілюзії "перемоги" означає тотальний крах. Саме тому Кремль продовжує кидати ресурси у бій, попри відсутність реальних перспектив.

Ексспецпосланець США акцентував на критичності моменту. Березень та квітень покажуть справжню розстановку сил. Якщо Україна збереже цілісність зараз, перевага залишиться за нею.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти використовують морози для просування на фронті. Однак втрати ворога у вісім разів більші

Також стало відомо про заяву лідерів НАТО та Польщі у Давосі. Рютте та Навроцький заявляють, що питання Гренландії не посуне на другий план агресію РФ в Україні.

США ЗСУ війна в Україні фронт Кіт Келлог саміт в Давосі 2026
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
