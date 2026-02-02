Дочь Келлога Меган Моббс отреагировала на удар РФ по автобусу с шахтерами

Удар РФ по автобусу с шахтерами — дочь Келлога сделала заявление
Дочь бывшего спецпосланника США в Украине Кита Келлога Меган Моббс резко отреагировала на удар России по автобусу, который перевозил украинских шахтеров в Терновке Днепропетровской области. Она отметила, что "фарс мира будет продолжаться", пока агрессора не накажут "американские переговорщики".
Об этом Меган Моббс написала на своей странице в соцсети X.
Дочь Келлога об атаке РФ на автобус с шахтерами
"Еще одна ужасная трагедия. И причина №16918, почему сейчас вести переговоры о документе о процветании является бессмысленным и фантастическим", — отметила дочь Келлога, комментируя очередной удар россиян по гражданским.
Она также отметила, что существует четкая связь между нарастанием жестокостей со стороны России и мирными переговорами.
"Пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, фарс мира будет продолжаться", — отметила Меган Моббс.
Напомним, что 1 февраля российские оккупанты атаковали служебный автобус, который перевозил шахтеров, в Терновке Днепропетровской области — есть погибшие и раненые.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по гражданскому автобусу с сотрудниками шахты — он назвал эту атаку "показательным преступлением".
