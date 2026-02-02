Донька Келлога Меган Моббс відреагувала на удару РФ по автобусу з шахтарями

Автобус, в якому їхали українські шахтарі, після атаки РФ. Фото: Національна поліція України

Донька колишнього спецпосланця США в Україні Кіта Келлога Меган Моббс різко відреагувала на удар Росії по автобусу, який перевозив українських шахтарів у Тернівці Дніпропетровської області. Вона зазначила, що "фарс миру триватиме", доки агресора не покарають "американські перемовники".

Про це Меган Моббс написала на своїй сторінці у соцмережі X.

Донька Келлога про атаку РФ на автобус з шахтарями

"Ще одна жахлива трагедія. І причина №16918, чому зараз вести переговори про документ про процвітання є безглуздим і фантастичним", — зазначила донька Келлога, коментуючи черговий удар росіян по цивільних.

Вона також зауважила, що існує чіткий зв'язок між наростанням жорстокостей з боку Росії та мирними переговорами.

"Доки американські перемовники не визнають цього і не покарають Росію, фарс миру триватиме", — наголосила Меган Моббс.

Нагадаємо, що 1 лютого російські окупанти атакували службовий автобус, який перевозив шахтарів, у Тернівці Дніпропетровської області — є загиблі та поранені.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по цивільному автобусу зі співробітниками шахти — він назвав цю атаку "показовим злочином".

А Новини.LIVE підготували матеріал про удар по автобусу з шахтарями під Павлоградом.