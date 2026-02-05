Кіт Келлог звільнився з Білого дому — до чого тут Україна

Кіт Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Колишній спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що його робота, пов'язана з Україною, не завершилася після виходу з американського уряду. Після відставки наприкінці 2025 року він, за його словами, отримав більше свободи у публічних оцінках війни.

Про це генерал заявив у інтерв'ю Kyiv Independent, передає Новини.LIVE.

Келлог висловився про своє звільнення з Білого дому

Своє звільнення з посади ексурядовець США пояснив прагненням залишатися залученим до української тематики, але без обмежень, які накладає робота в уряді.

"Я хотів провести більше часу поза урядом, де міг би бути значно більш відкритим і вільним в обговоренні ситуації в Україні, ніж усередині уряду", — сказав Келлог.

У Білому домі Келлог брав участь у низці дипломатичних ініціатив, зокрема керував переговорами щодо угоди між США та Україною про корисні копалини та неодноразово жорстко засуджував російські удари по українських містах. Прихильники України вважають, що саме він допоміг зберегти американо-українське співробітництво в період внутрішніх дебатів і невизначеності у Вашингтоні.

Після його відставки з'явилися припущення, що причиною стали розбіжності з адміністрацією Трампа щодо політики відносно України. Сам Келлог категорично це заперечив.

"Нічого з цього не відповідає дійсності. Настав час рухатися далі. У будь-яких розбіжностях чи дисбалансі немає жодної краплі правди", — наголосив він.

