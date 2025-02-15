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Келлог прокомментировал слухи, что переговоры пройдут без Украины

15 февраля 2025 17:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Келлог сказал, будет ли Украина участвовать в переговорах
Кит Келлог. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог считает, что за столом переговоров будет Украина, Россия и США. Он отметил, никто не рассматривает такого сценария, как проведение переговоров без участия нашего государства.

Об этом Келлог заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщают Новини.LIVE.

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Кэллог отметил, что "за столом" на самом деле есть два главных участника и посредник. Спецпредставитель Трампа добавил, что никто в Штатах никогда не допускал, что переговоры состоятся без участия нашего государства.

В то же время политик ничего не упомянул об участии в этих переговорах Европы.

Ранее мы сообщали, что Келлог заявил, что поговорит с союзниками о видении завершения войны в Украине. Всю информацию передадут президенту Трампу. Также он назвал, кто будет за столом переговоров по окончанию войны.

США Украина Россия Кит Келлог Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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