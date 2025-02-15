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Келлог прокоментував чутки, що переговори пройдуть без України

15 лютого 2025 17:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Келлог сказав, чи братиме Україна участь у переговорах
Кіт Келлог. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Кіт Келлог вважає, що за столом переговорів буде Україна, Росія і США. Він зазначив, ніхто не розглядає такого сценарію, як проведення перемовин без участі нашої держави.

Про це Келлог заявив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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Келлог зазначив, що "за столом" насправді є два головних учасники і посередник. Спецпредставник Трампа додав, що ніхто в Штатах ніколи не допускав, що переговори відбудуться без участі нашої держави.

Водночас політик нічого не згадав про участь у цих переговах Європи.

Раніше ми повідомляли, що Келлог заявив, що поговорить із союзниками про бачення завершення війни в Україні. Всю інформацію передадуть президенту Трампу. Також він назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни.

США Україна Росія Кіт Келлог Мюнхенська безпекова конференція 2025
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