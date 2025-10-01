Видео
Главная Новости дня Келлог о "красных линиях" РФ и новом стиле войны усилиями ВСУ

Келлог о "красных линиях" РФ и новом стиле войны усилиями ВСУ

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 05:23
Кэллог заявил, что РФ несет серьезные потери, а ВСУ изменили войну благодаря использованию дронов
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: Cinefoto.pl

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что у диктатора Путина есть свои "красные линии", после которых он согласится на мир. Кроме того, Келлог акцентировал на изменении парадигмы современных войн, которая состоялась благодаря успешному использованию ВСУ беспилотников.

Такие заявления Келлог сделал на форуме безопасности в Варшаве, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что заставит Путина к переговорам

Комментируя "красные линии" диктатора Путина для прекращения войны, Кэллог отметил, что их соблюдение зависит от готовности российского диктатора терпеть значительные потери на поле боя.

Кэллог обратил внимание на состояние российских военных сил, которые понесли серьезные потери в первый год войны. Россия вынуждена использовать устаревшие танки, изъятые из консервации и даже из музеев, для отправки на фронт.

"Посмотрите на его военные силы... Его передовые части были разбиты в первый год войны, и он извлекает танки из консервации. Он вывозит танки из музеев, чтобы отправить на фронт", — заявил Келлог.

Он подчеркивает, что такие потери являются следствием успешного изменения характера войны Украиной. Применение дронов кардинально изменило ход боевых действий.

"Дроновая война, в основном основанная на украинском опыте, с элементами иранского, изменила характер боевых действий до невиданного уровня. Мы были на их заводах и в операционных центрах. Они изменили динамику, повысив уровень вреда и расходов", — сказал спецпредставитель Трампа.

Ранее сообщалось, что на варшавском форуме по безопасности Келлог заявил, что Путин не выиграет войну в долгосрочной перспективе. Но ближайшие 12 месяцев он также не будет готов провести переговоры о мире.

Также бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение войны невозможно без надежных гарантий безопасности Украины. По его мнению, лучшей гарантией является вступление Украины в НАТО.

владимир путин ВСУ дроны война в Украине Кит Келлог
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
