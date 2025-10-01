Келлог заявив, що РФ зазнає серйозних втрат, а ЗСУ змінили війну завдяки використанню дронів

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Фото: Cinefoto.pl

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що у диктатора Путіна є свої "червоні лінії", після яких він погодиться на мир. Крім того, Келлог акцентував на зміні парадигми сучасних війн, яка відбулась завдяки успішному використанню ЗСУ безпілотників.

Такі заяви Келлог зробив на форумі безпеки у Варшаві, передають Новини.LIVE.

Що змусить Путіна до переговорів

Коментуючи "червоні лінії" диктатора Путіна для припинення війни, Келлог зазначив, що їхнє дотримання залежить від готовності російського диктатора терпіти значні втрати на полі бою.

Келлог звернув увагу на стан російських військових сил, які зазнали серйозних втрат у перший рік війни. Росія змушена використовувати застарілі танки, вилучені з консервації та навіть з музеїв, для відправки на фронт.

"Погляньте на його військові сили... Його передові частини були розбиті в перший рік війни, і він витягає танки з консервації. Він вивозить танки з музеїв, щоб відправити на фронт", — заявив Келлог.

Він підкреслює, що такі втрати є наслідком успішного змінення характеру війни Україною. Застосування дронів кардинально змінило хід бойових дій.

"Дронова війна, в основному заснована на українському досвіді, з елементами іранського, змінила характер бойових дій до небаченого рівня. Ми були на їхніх заводах і в операційних центрах. Вони змінили динаміку, підвищивши рівень шкоди та витрат", — сказав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялось, що на варшавському безпековому форумі Келлог заявив, що Путін не виграє війну у довгостроковій перспективі. Але найближчі 12 місяців він також не буде готовий провести переговори про мир.

Також колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершення війни неможливе без надійних гарантій безпеки Україні. На його думку, кращою гарантією є вступ України до НАТО.