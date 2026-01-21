Кит Келлог планирует приехать в Украину — когда ожидать

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: Келлог/X

Спецпосланник США Кит Келлог планирует приехать в Украину. Ожидается, что он совершит визит в Киев уже через несколько недель.

Об этом Келлог сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 21 января.

Келлог планирует приехать в Украину — что известно

Сегодня, 21 января, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Кит Келлог заявил, что может приехать в Украину уже через несколько недель.

По словам спецпосланника США, визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.

"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом — к вам", — сказал Келлог.

Напомним, что недавно Кит Келлог похвалил украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что считает его упрямым политиком в хорошем смысле этого слова.

Ранее Келлог заявлял, что соглашение об окончании полномасштабной войны России против Украины уже на финальной стадии.