Кит Келлог планирует приехать в Украину — когда ожидать

Келлог посетит Украину — когда ожидать спецпосланника США
Спецпосланник США Кит Келлог планирует приехать в Украину. Ожидается, что он совершит визит в Киев уже через несколько недель.
Об этом Келлог сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 21 января.
Келлог планирует приехать в Украину — что известно
Сегодня, 21 января, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Кит Келлог заявил, что может приехать в Украину уже через несколько недель.
По словам спецпосланника США, визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.
"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом — к вам", — сказал Келлог.
Напомним, что недавно Кит Келлог похвалил украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что считает его упрямым политиком в хорошем смысле этого слова.
Ранее Келлог заявлял, что соглашение об окончании полномасштабной войны России против Украины уже на финальной стадии.
