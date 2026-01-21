Відео
Келлог відвідає Україну — коли очікувати спецпосланця США

Келлог відвідає Україну — коли очікувати спецпосланця США

Дата публікації: 21 січня 2026 19:42
Кіт Келлог планує приїхати до України — коли очікувати
Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог. Фото: Келлог/X

Спецпосланець США Кіт Келлог планує приїхати до України. Очікується, що він здійснить візит до Києва вже за декілька тижнів.

Про це Келлог сказав, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 21 січня.

Келлог планує приїхати до України — що відомо

Сьогодні, 21 січня, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Кіт Келлог заявив, що може приїхати до України вже за кілька тижнів.

За словами спецпосланця США, візит до України можливий після запланованої поїздки до Японії.

"Мабуть, десь через півтора місяця. Моя донька була там два тижні. Тож спочатку поїдемо в Японію, а потім — до вас", — сказав Келлог.

Нагадаємо, що нещодавно Кіт Келлог похвалив українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що вважає його впертим політиком у хорошому сенсі цього слова.

Раніше Келлог заявляв, що угода щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України вже на фінальній стадії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
