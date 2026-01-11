Келлог заявив, що Зеленський впертий політик

Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського впертим політиком у хорошому сенсі цього слова. Він пояснив це тим, що Зеленський має власну думку і не боїться її висловлювати.

Про це Келлог заявив в інтерв'ю ITV News.

Що сказав Келлог про Зеленського

"Він жорсткий суч*й син... Він упертий. У нього є власна думка. І він не боїться її висловлювати. Він уміє працювати з медіа... Він — лідер, який перебуває під постійним тиском і водночас є мужнім. І я сказав людям в адміністрації, що в США ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна", — заявив Келлог.

Також він розповів, що одного разу сказав президенту США Дональду Трампу: "Сер, він дуже схожий на вас".

До речі, повертаючись до слів, що Зеленський є мужнім, за даними NYT, Трамп після цього нібито говорив своїм іншим радникам, що Келлог "ідіот". Це було у той момент, коли лідер США публічно назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Нагадаємо, кілька днів тому Кіт Келлог заявив, що угода щодо завершення війни в Україні вже на фінальній стадії. За його словами, суперечливим моментом у документі залишається питання територій.

Також ми писали, що за даними Reuters, спецпредставник Трампа Кіт Келлог вже у цьому місяці, січні 2026 року, залишить свою посаду.