Келлог был в восторге от Зеленского — что сказал

Келлог был в восторге от Зеленского — что сказал

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 06:24
Келлог заявил, что Зеленский упрямый политик
Кот Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского упрямым политиком в хорошем смысле этого слова. Он объяснил это тем, что Зеленский имеет собственное мнение и не боится его высказывать. 

Об этом Кэллог заявил в интервью ITV News.

Читайте также:

Что сказал Кэллог о Зеленском

"Он жесткий суч*й сын... Он упрямый. У него есть собственное мнение. И он не боится его высказывать. Он умеет работать с медиа... Он — лидер, который находится под постоянным давлением и в то же время является мужественным. И я сказал людям в администрации, что в США мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна", — заявил Келлог.

Также он рассказал, что однажды сказал президенту США Дональду Трампу: "Сэр, он очень похож на вас".

Кстати, возвращаясь к словам, что Зеленский является мужественным, по данным NYT, Трамп после этого якобы говорил своим другим советникам, что Келлог "идиот". Это было в тот момент, когда лидер США публично назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Напомним, несколько дней назад Кит Келлог заявил, что соглашение по завершению войны в Украине уже на финальной стадии. По его словам, спорным моментом в документе остается вопрос территорий.

Также мы писали, что по данным Reuters, спецпредставитель Трампа Кит Келлог уже в этом месяце, январе 2026 года, покинет свою должность.

Владимир Зеленский Дональд Трамп политики президент война в Украине Кит Келлог
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
