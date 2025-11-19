Видео
Україна
Новости
Келлог покинет должность спецпредставителя Трампа, — Reuters

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 23:35
обновлено: 23:58
Келлог уйдет с должности спецпредставителя Трампа в январе 2026 года
Кит Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в январе 2026 года покинет свою должность. Такие планы он озвучил своим коллегам. 

Об этом в соцсети Х пишет журналист Reuters Грэм Слаттери.

Читайте также:

Что известно об уходе Келлога

По словам источников, решение принято на фоне разочарования тем, что вопросом Украины занимаются много людей и тем, что нет достаточного давления на РФ.

"Это происходит на фоне разочарования тем, что украинским направлением занимается слишком много людей, а также убеждением, что некоторые чиновники администрации недостаточно решительно действуют для давления на Россию", — написал журналист Reuters.

Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть должность спецпредставителя Трампа
Пост журналиста об уходе Келлога. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, что 5 ноября 2024 года Дональд Трамп победил на выборах президента США. Уже 27 ноября он сообщил в соцсетях о назначении Кита Келлога на должность специального представителя по Украине и РФ.

В то же время стоит добавить, что конкретно в переговорах с РФ, пытаясь положить конец войне в Украине, участие принимал другой спецпредставитель Трампа. Речь идет о Стиве Уиткоффе, который отвечает за вопрос Ближнего Востока.

Ранее мы писали, что по словам Келлога, Дональд Трамп имеет сбалансированный и личностно ориентированный подход к переговорам по войне в Украине. Спецпредставитель подчеркнул, что президент США стремиться выступать посредником и всегда ищет равновесие между сторонами.

Также отметим, что в октябре Келлог высказался насчет возможности "победы" России. Он считает, что диктатор РФ Владимир Путин не выиграет войну в долгосрочной перспективе.

США Дональд Трамп война в Украине Россия должность Кит Келлог
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
