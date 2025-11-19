Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа, — Reuters

Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа, — Reuters

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:35
Оновлено: 23:49
Келлог піде з посади спецпредставника Трампа в січні 2026 року
Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог у січні 2026 року залишить свою посаду. Такі плани він озвучив своїм колегам.

Про це в соцмережі Х пише журналіст Reuters Грем Слаттері. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про звільнення Келлога

За словами джерел, рішення ухвалено на тлі розчарування тим, що питанням України опікуються багато людей і тим, що немає достатнього тиску на РФ.

"Це відбувається на тлі розчарування тим, що українським напрямком займається занадто багато людей, а також переконанням, що деякі чиновники адміністрації недостатньо рішуче діють для тиску на Росію", — написав журналіст Reuters.

Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть должность спецпредставителя Трампа
Пост журналіста про звільнення Келлога. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Уже 27 листопада він повідомив у соцмережах про призначення Кіта Келлога на посаду спеціального представника щодо України та РФ.

Водночас варто додати, що конкретно в переговорах із РФ, намагаючись покласти край війні в Україні, участь брав інший спецпредставник Трампа. Йдеться про Стіва Віткоффа, який відповідає за питання Близького Сходу.

Раніше ми писали, що за словами Келлога, Дональд Трамп має збалансований і особистісно орієнтований підхід до переговорів щодо війни в Україні. Спецпредставник підкреслив, що президент США прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами.

Також зазначимо, що в жовтні Келлог висловився щодо можливості "перемоги" Росії. Він вважає, що диктатор РФ Володимир Путін не виграє війну в довгостроковій перспективі.

США Дональд Трамп війна в Україні Росія посада Кіт Келлог
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації