Келлог піде з посади спецпредставника Трампа в січні 2026 року

Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог у січні 2026 року залишить свою посаду. Такі плани він озвучив своїм колегам.

Про це в соцмережі Х пише журналіст Reuters Грем Слаттері.

Що відомо про звільнення Келлога

За словами джерел, рішення ухвалено на тлі розчарування тим, що питанням України опікуються багато людей і тим, що немає достатнього тиску на РФ.

"Це відбувається на тлі розчарування тим, що українським напрямком займається занадто багато людей, а також переконанням, що деякі чиновники адміністрації недостатньо рішуче діють для тиску на Росію", — написав журналіст Reuters.

Пост журналіста про звільнення Келлога. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Уже 27 листопада він повідомив у соцмережах про призначення Кіта Келлога на посаду спеціального представника щодо України та РФ.

Водночас варто додати, що конкретно в переговорах із РФ, намагаючись покласти край війні в Україні, участь брав інший спецпредставник Трампа. Йдеться про Стіва Віткоффа, який відповідає за питання Близького Сходу.

Раніше ми писали, що за словами Келлога, Дональд Трамп має збалансований і особистісно орієнтований підхід до переговорів щодо війни в Україні. Спецпредставник підкреслив, що президент США прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами.

Також зазначимо, що в жовтні Келлог висловився щодо можливості "перемоги" Росії. Він вважає, що диктатор РФ Володимир Путін не виграє війну в довгостроковій перспективі.