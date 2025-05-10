Кардинал из Украины рассказал детали избрания нового Папы Римского

Кардинал УГКЦ Николай Бычок. Фото: Николай Бычок/Facebook

Кардинал Украинской Греко-Католической Церкви Николай Бычок был единственным представителем Австралии на недавнем конклаве. По его словам, процесс избрания нового Папы Римского совсем не похож на то, что показывают в фильмах.

Об этом кардинал из Тернополя рассказал в интервью The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Кардинал из Украины рассказал детали избрания нового Папы

Кардинал Николай Бычок рассказал, что процесс избрания Папы Римского совсем не похож на голливудский фильм "Конклав", в котором подробно описали политические махинации и хитрости, стоящие за выбором вымышленного понтифика.

"Я смотрел фильм, но на самом деле он был противоречивым, особенно в отношении молитвы. Вы видели в нем, как кто-то из кардиналов молится? Ни разу. Это в голливудском стиле", — отметил кардинал из Украины.

Кардинал УГКЦ Николай Бычок. Фото: Николай Бычок/Facebook

Стоит отметить, что в последние годы традицией избрания главы Католической церкви стала изоляция участников конклава. Например, в этом году в Ватикане в этот период полностью отключили мобильную связь.

Николай Бычок пошутил, что непродолжительное отсутствие контакта с внешним миром стало для него облегчением.

"Это было лучшее время в моей жизни. Просто попробуйте выключить телефон хотя бы на 24 часа. Мой был в таком состоянии два с половиной дня", — сказал кардинал.

В The Guardian подчеркнули, что кардинал Бычок, который родился в Украине и живет в Мельбурне, был назначен на свою высшую должность Папой Франциском в 2024 году после того, как другие высокопоставленные лидеры австралийской католической церкви были противоречиво проигнорированы.

Ранее мы писали о биографии Николая Бычка, его жизненном пути и религиозной карьере.

Также мы сообщали, что кардинал из Тернополя присоединится к избранию нового Папы Римского.