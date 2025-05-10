Кардинал з України розповів деталі обрання нового Папи Римського

Кардинал УГКЦ Микола Бичок. Фото: Микола Бичок/Facebook

Кардинал Української Греко-Католицької Церкви Микола Бичок був єдиним представником Австралії на нещодавньому конклаві. За його словами, процес обрання нового Папи Римського зовсім не схожий на те, що показують у фільмах.

Про це кардинал з Тернополя розповів в інтерв'ю The Guardian.

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Кардинал Микола Бичок розповів, що процес обрання Папи Римського зовсім не схожий на голлівудський фільм "Конклав", у якому детально описали політичні махінації та хитрощі, що стоять за вибором вигаданого понтифіка.

"Я дивився фільм, але насправді він був суперечливим, особливо щодо молитви. Ви бачили в ньому, як хтось із кардиналів молиться? Жодного разу. Це в голлівудському стилі", — зауважив кардинал з України.

Кардинал УГКЦ Микола Бичок. Фото: Микола Бичок/Facebook

Варто зазначити, що в останні роки традицією обрання очільника Католицької церкви стала ізоляція учасників конклаву. Наприклад, цьогоріч у Ватикані в цей період повністю відключили мобільний зв’язок.

Микола Бичок пожартував, що нетривала відсутність контакту із зовнішнім світом стала для нього полегшенням.

"Це був найкращий час у моєму житті. Просто спробуйте вимкнути телефон хоча б на 24 години. Мій був у такому стані два з половиною дні", — сказав кардинал.

У The Guardian підкреслили, що кардинал Бичок, який народився в Україні та мешкає в Мельбурні, був призначений на свою вищу посаду Папою Франциском у 2024 році після того, як інші високопоставлені лідери австралійської католицької церкви були суперечливо проігноровані.

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