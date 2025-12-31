Придется ли Украине возвращать 800 млрд долларов, которые США выделят для восстановления

Олег Саркиц. Фото: Олег Саркиц/Facebook

Соединенные Штаты Америки выделят для восстановления Украины 800 млрд долларов. Это будет не долг или кредит, а партнерские инвестиции с ожидаемой прибылью.

Об этом рассказал эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире Ранок.LIVE в среду, 31 декабря.

Реклама

Читайте также:

Придется ли Украине возвращать 800 млрд долларов

"По данным, которые мы получили от президента, то будут созданы некоторые инвестиционные фонды. Это не гранты, это не кредиты, это партнерские инвестиции, откуда потом наши партнеры будут получать доход", — рассказал он.

Однако Саркиц назвал это положительным моментом для Украины. Ведь эти средства планируют направить на инфраструктуру, оборонно-промышленный комплекс, производство и добычу полезных ископаемых. Ключевой акцент — переработка сырья внутри страны и создание продукции с добавленной стоимостью.

"Мы, как эксперты, давно уже отмечали, что в этом соглашении (о полезных ископаемых, — ред.) должно быть прописано, что мы вместе с нашими партнерами сможем строить предприятия, которые нам будут позволять перерабатывать сырье в продукт", — пояснил он.

Эксперт отметил, что будет большая гарантия безопасности от наших американских партнеров. Потому что расположение таких крупных предприятий с иностранными инвестициями, в частности, из США, это будет определенный фактор сдерживания для потенциальной будущей агрессии от РФ.

Кроме того, украинцы получат новые рабочие места и есть шанс вывести экономику Украины как минимум на довоенный уровень, а впоследствии и выше.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с Вашингтоном уже готовят пакет решений, который должен заложить основу для "процветающей Украины".

Также первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины рассказал, есть ли риск создания свободной экономической зоны в Украине.