Эксперт оценил риск создания свободной экономической зоны

Эксперт оценил риск создания свободной экономической зоны

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 22:29
Свободные экономические зоны в Украине - мнение Непрана
Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. Фото: Facebook Михаила Непрана

Идея создания в Украине свободной экономической зоны может быть эффективной. Однако это возможно лишь при условии четкого понимания целей и механизмов ее работы.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире День.LIVE.

Свободные экономические зоны в Украине

Непран отметил, что эту инициативу ранее озвучил президент Владимир Зеленский.

"Есть мировой опыт успешный, и это может быть, в том же Китае. Но смотрите, для этого надо четко понимать, что мы хотим делать", — сказал он.

Эксперт напомнил, что предыдущий украинский опыт СЭЗ был в основном негативным. В конце 1990-х — начале 2000-х годов свободные экономические зоны действовали в Одессе, в Донецкой области и Волыни, однако вместо привлечения инвестиций они фактически стали инструментом беспошлинной торговли.

Отдельно Михаил Непран отметил, что возможную свободную экономическую зону целесообразно рассматривать на территориях ныне оккупированных Донецкой и Луганской областей. В то же время реальность там сложная: регион фактически является "экономической пустыней" — шахты закрыты, промышленность уничтожена войной или еще раньше, а квалифицированных кадров почти не осталось.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина получит "большую экономическую выгоду" в рамках мирного плана.

Ранее стало известно, что по подсчетам Украины, на восстановление страны потребуется примерно 700-800 млрд долларов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
