Вільні економічні зони в Україні - думка Непрана

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Фото: Facebook Михайла Непрана

Ідея створення в Україні вільної економічної зони може бути ефективною. Однак це можливо лише за умови чіткого розуміння цілей і механізмів її роботи.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вільні економічні зони в Україні

Непран зазначив, що цю ініціативу раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

"Є світовий досвід успішний, і це може бути, в тому самому Китаї. Але дивіться, для цього треба чітко розуміти, що ми хочемо робити", — сказав він.

Експерт нагадав, що попередній український досвід ВЕЗ був здебільшого негативним. Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років вільні економічні зони діяли в Одесі, на Донеччині та Волині, однак замість залучення інвестицій вони фактично стали інструментом безмитної торгівлі.

Окремо Михайло Непран зазначив, що можливу вільну економічну зону доцільно розглядати на територіях нині окупованих Донецької та Луганської областей. Водночас реальність там складна: регіон фактично є "економічною пустелею" — шахти закриті, промисловість знищена війною або ще раніше, а кваліфікованих кадрів майже не залишилося.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "велику економічну вигоду" в межах мирного плану.

Раніше стало відомо, що за підрахунками України, на відбудову країни буде потрібно приблизно 700-800 млрд доларів.