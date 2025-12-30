Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт оцінив ризик створення вільної економічної зони в Україні

Експерт оцінив ризик створення вільної економічної зони в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 22:29
Вільні економічні зони в Україні - думка Непрана
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Фото: Facebook Михайла Непрана

Ідея створення в Україні вільної економічної зони може бути ефективною. Однак це можливо лише за умови чіткого розуміння цілей і механізмів її роботи.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вільні економічні зони в Україні

Непран зазначив, що цю ініціативу раніше озвучив президент Володимир Зеленський.

"Є світовий досвід успішний, і це може бути, в тому самому Китаї. Але дивіться, для цього треба чітко розуміти, що ми хочемо робити", — сказав він.

Експерт нагадав, що попередній український досвід ВЕЗ був здебільшого негативним. Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років вільні економічні зони діяли в Одесі, на Донеччині та Волині, однак замість залучення інвестицій вони фактично стали інструментом безмитної торгівлі.

Окремо Михайло Непран зазначив, що можливу вільну економічну зону доцільно розглядати на територіях нині окупованих Донецької та Луганської областей. Водночас реальність там складна: регіон фактично є "економічною пустелею" — шахти закриті, промисловість знищена війною або ще раніше, а кваліфікованих кадрів майже не залишилося.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "велику економічну вигоду" в межах мирного плану. 

Раніше стало відомо, що за підрахунками України, на відбудову країни буде потрібно приблизно 700-800 млрд доларів

Володимир Зеленський міста Україна економіка відновлення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації