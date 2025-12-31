Чи доведеться Україні повертати 800 млрд доларів, які США виділять для відбудови

Олег Саркіц. Фото: Олег Саркіц/Facebook

Сполучені Штати Америки виділять для відбудови України 800 млрд доларів. Про це буде не борг чи кредит, а партнерські інвестиції з очікуваним прибутком.

Про це розповів експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі Ранок.LIVE у середу, 31 грудня.

Реклама

Читайте також:

Чи доведеться Україні повертати 800 млрд доларів

"За даними, які ми отримали від президента, будуть створені деякі інвестиційні фонди. Це не гранти, це не кредити, це партнерські інвестиції, звідки потім наші партнери будуть отримувати дохід", — розповів він.

Проте Саркіц назвав це позитивним моментом для України. Адже ці кошти планують спрямувати на інфраструктуру, оборонно-промисловий комплекс, виробництво та видобуток корисних копалин. Ключовий акцент — переробка сировини всередині країни та створення продукції з доданою вартістю.

"Ми, як експерти, давно вже наголошували, що в цій угоді (про корисні копалини, — ред.) має бути прописано, що ми разом із нашими партнерами зможемо будувати підприємства, які нам будуть дозволяти переробляти сировину у продукт", — пояснив він.

Експерт зазначив, що буде велика гарантія безпеки від наших американських партнерів. Тому що розташування таких великих підприємств з іноземними інвестиціями, зокрема, зі США, це буде певний фактор стримування для потенційної майбутньої агресії від РФ.

Крім того, українці отримають нові робочі місця і є шанс вивести економіку України щонайменше на довоєнний рівень, а згодом і вище.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ спільно з Вашингтоном вже готують пакет рішень, який має закласти основу для "процвітаючої України".

Також перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України розповів, чи є ризик створення вільної економічної зони в Україні.