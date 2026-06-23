Спецподразделению «Альфа» — 32 года: история, участие в боевых действиях и роль в защите Украины

Спецназовцы ЦСО "А". Фото: пресс-служба "Альфы"/Instagram

Во вторник, 23 июня, в Украине отмечают День создания Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины — легендарной "Альфы". За более чем три десятилетия подразделение прошло путь от антитеррористического формирования до одного из самых эффективных боевых спецподразделений страны. Сегодня его бойцы выполняют самые сложные миссии на фронте, проводят операции в глубоком тылу врага и применяют современные технологии, которые существенно влияют на ход войны.

Новини.LIVE рассказывают всё, что известно об элитном подразделении Службы безопасности Украины.

Создание спецподразделения "Альфа"

За годы своего существования "Альфа" прошла путь от подразделения, специализировавшегося на борьбе с терроризмом и освобождении заложников, до одного из самых боеспособных спецформирований страны. Ее деятельность охватывает не только передовую, но и операции далеко за линией фронта, использование беспилотных систем, высокоточного оружия и проведение стратегически важных спецопераций. Именно поэтому сегодня Центр специальных операций "А" считается одним из ключевых элементов системы безопасности и обороны Украины.

Бойцы Центра специальных операций. Фото: пресс-служба "Альфы" / Instagram

История подразделения началась 23 июня 1994 года. Именно в этот день указом президента Украины в структуре Службы безопасности было создано Управление "А", а вместе с центральным подразделением сформировали и региональные группы по всей стране.

Создание такого подразделения стало ответом на новые вызовы, с которыми столкнулось молодое украинское государство. Его главными задачами были борьба с терроризмом, проведение специальных операций, освобождение заложников и защита лиц, жизнь которых находилась под угрозой из-за участия в уголовном судопроизводстве.

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Бойцы ЦСО "А" на руинах дома. Фото: пресс-служба "Альфы" / Instagram

В последующие годы структура неоднократно менялась. В 1996 году функции подразделения были расширены, а в 2005 году после масштабной реорганизации оно приобрело современный формат и название — Центр специальных операций "А" СБУ. В 2025 году официальное название сократили до Центра специальных операций "А", а также существенно увеличили численность личного состава, что стало крупнейшим расширением за всю историю его существования.

Почему подразделение называют "Альфой" и чем занимаются спецназовцы

Несмотря на официальное название, Центр специальных операций "А" уже много лет известен украинцам как "Альфа". Именно это неофициальное название закрепилось еще в начале деятельности подразделения и постепенно стало его своеобразной визитной карточкой.

Еще задолго до полномасштабной войны сотрудники "Альфы" регулярно привлекались к выполнению самых сложных силовых операций. Одной из первых резонансных миссий стал штурм киевского дисциплинарного батальона в 2000 году, когда двое вооруженных военнослужащих захватили заложников. После многочасовых переговоров спецназовцы успешно провели операцию и задержали нападавших.

Спецназовцы "Альфа" на лодках. Фото: пресс-служба "Альфы" / Instagram

Впоследствии сотрудники Центра обеспечивали безопасность украинского посольства в Ираке, участвовали в ликвидации вооруженных преступных группировок и неоднократно освобождали заложников.

К самым известным операциям мирного времени относятся нейтрализация вооруженных преступников в Одессе в 2011 году, спецоперация во время захвата автобуса в Луцке в 2020 году, а также освобождение заложников в столичном банке в том же году.

Спецназовцы "Альфы" первыми встали на защиту Украины

Весной 2014 года бойцы Центра специальных операций "А" одними из первых вступили в вооруженное противостояние с российскими и пророссийскими силами на Донбассе. Уже 13 апреля они выполняли боевые задачи вблизи Славянска, а впоследствии принимали участие в освобождении Краматорска, Мариуполя и других населенных пунктов.

Отработка элементов зачистки помещений группами "А". Фото: пресс-служба "Альфы" / Instagram

Спецназовцы проводили контрдиверсионные операции, выявляли диверсионные группы, задерживали боевиков и обеспечивали выполнение специальных задач в зоне антитеррористической операции и Операции объединенных сил.

Одной из ключевых операций стал захват под контроль аэродрома Краматорска в апреле 2014 года. Это позволило украинским силам наладить переброску военных, техники и необходимого снабжения в район боевых действий.

Полномасштабное вторжение

После 24 февраля 2022 года подразделение фактически перешло на новый уровень боевой деятельности. Его сотрудники участвовали в обороне Киева, Ирпеня, Бучи и Гостомеля, выполняя самые рискованные задачи вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Позже спецназовцы воевали в Харьковской области, участвовали в освобождении Изюма, Балаклеи и Купянска, выполняли боевые задачи в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Отдельной страницей истории стала спецоперация по освобождению острова Змеиный. Украинские военные действовали под плотным огнем противника, а сама операция стала одним из важных этапов восстановления контроля над северо-западной частью Черного моря. Во время выполнения задания погибли двое бойцов ЦСО "А", которым посмертно присвоили звание Героя Украины.

Спецназовец "А" управляет дроном. Фото: пресс-служба "Альфы" / Instagram

Не менее важную роль подразделение сыграло в боях за Бахмут. Там спецназовцы выполняли контрснайперские задачи, проводили разведку, корректировали артиллерию и работали с FPV-дронами, которые впоследствии стали одним из главных инструментов современной войны.

В то же время вместе с развитием боевых действий менялись и возможности самого подразделения. Если в начале полномасштабной войны основной акцент делался на штурмовых действиях и разведке, то сейчас спецназовцы всё чаще выполняют комплексные миссии с применением современных технологий, что позволяет эффективно действовать как на передовой, так и в глубоком тылу противника.

За годы полномасштабной войны спецназовцы неоднократно демонстрировали способность быстро адаптироваться к новым вызовам современного поля боя. Они одними из первых начали широко использовать FPV-дроны, а также активно интегрировали новейшие технологии в выполнение боевых задач. Именно беспилотные системы сегодня являются одним из ключевых инструментов боевой работы Центра.

Кто может стать бойцом "Альфы"

Попасть в Центр специальных операций "А" традиционно считается одной из самых сложных задач среди всех силовых структур Украины. От кандидатов требуют высокого уровня физической подготовки, психологической устойчивости, профессиональных навыков и готовности работать в экстремальных условиях.

В последние годы подход к комплектованию изменился. Если раньше основное внимание уделялось военнослужащим с боевым опытом, то сейчас пройти отбор могут и гражданские кандидаты, отвечающие всем требованиям. После успешного конкурса они проходят многомесячную базовую и специализированную подготовку, а также могут получать дополнительные специализации и обучаться по международным программам.

Как писали Новини.LIVE, спецназовцы ЦСО третий месяц подряд возглавляют рейтинг самых результативных подразделений Сил обороны Украины. Они уничтожили наибольшее количество сил и средств противника. Всего ликвидировано более 8 000 российских военных и тысячи единиц вражеской техники.

Также Новини.LIVE недавно сообщали, что бойцы "Альфы" совместно с Силами обороны нанесли удар по Кронштадтской военно-морской базе, 15-му арсеналу ВМФ России и нефтебазе в Усть-Лабинске. Соответствующую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.