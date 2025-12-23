Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Как будут выключать свет в Киеве в канун Рождества — графики ДТЭК

Дата публикации 23 декабря 2025 22:18
Графики отключений света в Киеве перед Рождеством на завтра 24 декабря
Прохожий идет по улице без света. Фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Графики отключения света в Киеве завтра 24 декабря будут применять весь день. Будут действовать шесть очередей, каждая из которых имеет по две подочереди.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве и области 24 декабря

Энергетики предупреждают о возможных отключениях электроэнергии до четырех часов, иногда - даже до восьми.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале",- отметили в компании.

Ниже предлагаем ознакомиться с обнародованными графиками отключений для Киева и области. Заметим, что узнать свою очередь вы можете на сайте или в соцсетях вашего облэнерго.

Коли не буде світла в Києві 24 грудня
Графики отключения света в Киеве 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua
Скільки не буде світла в Києві 24 грудня
Отключение электроэнергии в Киеве 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua
Графіки відключень ДТЕК у Києві 24.12.2025
Отключение света на Киевщине 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua
Відключення в Київській області 24 грудня 2025 року
График отключения света в Киевской области на 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua

Напомним, что в ночь на 23 декабря российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры в ряде областей страны. Вследствие этого потребители в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях остались без света. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также мы сообщали, что Россия умышленно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Эксперт предупредил о возможных обстрелах энергообъектов на Рождество или Новый год.

Киев электроэнергия Киевская область ДТЭК свет графики отключений света
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
