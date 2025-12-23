Графики отключений света в Киеве перед Рождеством на завтра 24 декабря

Как будут выключать свет в Киеве в канун Рождества — графики ДТЭК
Графики отключения света в Киеве завтра 24 декабря будут применять весь день. Будут действовать шесть очередей, каждая из которых имеет по две подочереди.
Об этом сообщает ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве и области 24 декабря
Энергетики предупреждают о возможных отключениях электроэнергии до четырех часов, иногда - даже до восьми.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале",- отметили в компании.
Ниже предлагаем ознакомиться с обнародованными графиками отключений для Киева и области. Заметим, что узнать свою очередь вы можете на сайте или в соцсетях вашего облэнерго.
Напомним, что в ночь на 23 декабря российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры в ряде областей страны. Вследствие этого потребители в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях остались без света. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.
Также мы сообщали, что Россия умышленно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Эксперт предупредил о возможных обстрелах энергообъектов на Рождество или Новый год.
