Графики отключений света в Киеве перед Рождеством на завтра 24 декабря

Прохожий идет по улице без света. Фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Графики отключения света в Киеве завтра 24 декабря будут применять весь день. Будут действовать шесть очередей, каждая из которых имеет по две подочереди.

Об этом сообщает ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Киеве и области 24 декабря

Энергетики предупреждают о возможных отключениях электроэнергии до четырех часов, иногда - даже до восьми.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале",- отметили в компании.

Ниже предлагаем ознакомиться с обнародованными графиками отключений для Киева и области. Заметим, что узнать свою очередь вы можете на сайте или в соцсетях вашего облэнерго.

Графики отключения света в Киеве 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua

Отключение электроэнергии в Киеве 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua

Отключение света на Киевщине 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua

График отключения света в Киевской области на 24 декабря. Фото: t.me/dtek_ua

Напомним, что в ночь на 23 декабря российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры в ряде областей страны. Вследствие этого потребители в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях остались без света. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также мы сообщали, что Россия умышленно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Эксперт предупредил о возможных обстрелах энергообъектов на Рождество или Новый год.