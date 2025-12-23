Графіки відключень світла в Києві перед Різдвом на завтра 24 грудня

Перехожий йде вулицею без світла. Фото: УНІАН / В'ячеслав Ратинський

Графіки відключення світла в Києві завтра 24 грудня будуть застосовувати весь день. Діятимуть шість черг, кожна з яких має по дві підчерги.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві та області 24 грудня

Енергетики попереджають про можливі вимкнення електроенергії до чотирьох годин, подекуди — навіть до восьми.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зазначили в компанії.

Нижче пропонуємо ознайомитися з оприлюдненими графіками відключень для Києва та області. Зауважимо, що дізнатися свою чергу ви можете на сайті чи в соцмережах вашого обленерго.

Графіки відключення світла в Києві 24 грудня. Фото: t.me/dtek_ua

Відключення електроенергії в Києві 24 грудня. Фото: t.me/dtek_ua

Вимкнення світла на Київщині 24 грудня. Фото: t.me/dtek_ua

Графік відключення світла в Київській області на 24 грудня. Фото: t.me/dtek_ua

Нагадаємо, що в ніч проти 23 грудня російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури в низці областей країни. Внаслідок цього споживачі в Рівненській, Тернопільській та Одеській областях залишилися без світла. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Також ми повідомляли, що Росія навмисне завдає ударів по критичній інфраструктурі України. Експерт попередив про можливі обстріли енергооб'єктів на Різдво чи Новий рік.