Графіки відключень світла в Києві перед Різдвом на завтра 24 грудня

Як вимикатимуть світло в Києві в переддень Різдва — графіки ДТЕК
Графіки відключення світла в Києві завтра 24 грудня будуть застосовувати весь день. Діятимуть шість черг, кожна з яких має по дві підчерги.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки відключення світла в Києві та області 24 грудня
Енергетики попереджають про можливі вимкнення електроенергії до чотирьох годин, подекуди — навіть до восьми.
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зазначили в компанії.
Нижче пропонуємо ознайомитися з оприлюдненими графіками відключень для Києва та області. Зауважимо, що дізнатися свою чергу ви можете на сайті чи в соцмережах вашого обленерго.
Нагадаємо, що в ніч проти 23 грудня російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури в низці областей країни. Внаслідок цього споживачі в Рівненській, Тернопільській та Одеській областях залишилися без світла. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Також ми повідомляли, що Росія навмисне завдає ударів по критичній інфраструктурі України. Експерт попередив про можливі обстріли енергооб'єктів на Різдво чи Новий рік.
