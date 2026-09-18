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Главная Новости дня Кадровые назначения и преступность: в ОГП определили новые задачи

Кадровые назначения и преступность: в ОГП определили новые задачи

Ua ru
18 сентября 2026 17:11
ОГП определило приоритеты работы прокуратуры и проведет кадровый аудит
Совещание с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур. Фото: Офис Генерального прокурора

Исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский 18 сентября провел совещание с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур. В ходе встречи были определены первоочередные задачи для органов прокуратуры, в частности в сфере кадровой работы, уголовных производств и противодействия преступности.

Об этом сообщает ОГП и Антон Ковальский, передает Новини.LIVE.

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Кадровая работа в Офисе генерального прокурора

Одним из первых решений стало поручение руководителям прокуратур воздержаться от новых назначений прокуроров в соответствии с переходными положениями Закона Украины «О прокуратуре». В то же время в ОГП проведут аудит всех назначений, произведенных в течение последнего года.

Ковальский также заявил о завершении служебных и кадровых процедур в отношении сотрудников прокуратуры в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции «Карфаген».

«Никого не будем обвинять до установления вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом для того, чтобы кого-то защищать или создавать для него особые условия», — заявил исполняющий обязанности Генерального прокурора.

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Отдельно Ковальский сообщил, что планирует рабочие встречи с руководителями ключевых направлений ГП и областных прокуратур. На них должны обсудить проблемные направления, резонансные дела, кадровые вопросы и решения, которые нельзя откладывать.

Противодействие преступности и работа прокуратуры

Руководителям прокуратур поручили сосредоточиться на качестве работы в уголовных производствах и конкретных результатах по каждому направлению.

«Для нас конечным результатом должен быть законный и справедливый приговор в суде за совершение преступления, а все остальное — лишь процесс», — сказал Антон Ковальский.

Также в ОГП поставили задачу усилить работу не только в отношении правонарушений в экономической сфере, но и в направлении противодействия общеуголовной преступности и преступлениям, которые непосредственно влияют на безопасность граждан.

Ковальский подчеркнул, что смена руководства не должна влиять на непрерывность работы прокуратуры. По его словам, Офис генерального прокурора и региональные прокуратуры продолжают выполнять свои полномочия в штатном режиме.

Он также заявил о готовности прокуратуры взаимодействовать с НАБУ и САП в рамках полномочий, определенных законом.

Что предшествовало

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №932/2026 об освобождении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины. Документ датирован 15 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали о том, что 17 сентября Президент Украины Владимир Зеленский возложил на Антона Ковальского исполнение обязанностей Генерального прокурора Украины указом № 946/2026.

аудит Офис генерального прокурора прокуратура прокуроры Антон Ковальский
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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