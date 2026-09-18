ОГП визначив пріоритети роботи прокуратури та проведе кадровий аудит

Нарада з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур. Фото: Офіс Генерального прокурора

Виконувач обов’язків Генерального прокурора України Антон Ковальський 18 вересня провів нараду з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур. Під час зустрічі визначили першочергові завдання для органів прокуратури, зокрема у кадровій роботі, кримінальних провадженнях та протидії злочинності.

Про це повідомляє ОГП і Антон Ковальський, передає Новини.LIVE.

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Кадрова робота в Офісі Генпрокурора

Одним із перших рішень стало доручення керівникам прокуратур утриматися від нових призначень прокурорів відповідно до перехідних положень Закону України "Про прокуратуру". Водночас в ОГП проведуть аудит усіх призначень, зроблених протягом останнього року.

Ковальський також заявив про завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген".

"Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", – заявив виконувач обов’язків Генерального прокурора.

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Окремо Ковальський повідомив, що планує робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів ОГП та обласних прокуратур. На них мають обговорити проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати.

Протидія злочинності та робота прокуратури

Керівникам прокуратур доручили зосередитися на якості роботи у кримінальних провадженнях та конкретних результатах за кожним напрямом.

"Для нас кінцевим результатом має бути законний та справедливий вирок у суді за вчинення злочину, решта це лише процес", – сказав Антон Ковальський.

Також в ОГП поставили завдання посилити роботу не лише щодо правопорушень в економічній сфері, а й у напрямку протидії загальнокримінальній злочинності та злочинам, які безпосередньо впливають на безпеку громадян.

Ковальський наголосив, що зміна керівництва не має впливати на безперервність роботи прокуратури. За його словами, Офіс Генерального прокурора та регіональні прокуратури продовжують виконувати свої повноваження у штатному режимі.

Він також заявив про готовність прокуратури взаємодіяти з НАБУ та САП у межах визначених законом повноважень.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ №932/2026 про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. Документ датований 15 вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали про те, що 17 вересня Президент України Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов’язків Генерального прокурора України указом №946/2026.