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Кадровая политика Трампа — к чему следует готовиться России

14 ноября 2024 10:20
Галина Шподарева - редактор
Новая команда Трампа — в чем опасность для России
Питер Хегсет и Дональд Трамп. Фото: Nick Sortor/Х
Галина Шподарева - редактор

Последние кадровые решения новоизбранного президента США Дональда Трампа указывают, что российскому диктатору Владимиру Путину следует приготовиться к проблемам.

Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".

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Новоизбранный президент Дональд Трамп выдвинул на должность министра обороны США ветерана и ведущего Fox News Пита Хегсета. Украинский аналитик Роман Свитан отметил, что большинство из избранных в команду Трампа - бывшие военные.

По мнению Свитана, первые кадровые решения будущего президента Америки указывают на то, что "ястребиное крыло" республиканцев в его команде будет направлено на доминирование США в мире. Аналитик считает, что им будет приоритетным станет вопрос Китая, "который является врагом". 

По такому сценарию Путин будет иметь проблему, поскольку он с Китаем в дружеских отношениях. 

"У Си Цзиньпина голова может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина она может "отвалиться" от одного только экономического удара", — высказался Свитан.

Также с приходом Трампа перед Путиным может встать вопрос о дальнейших планах по развитию ситуации на линии фронта в Украине. Именно поэтому российский диктатор сейчас пытается максимально использовать военные резервы и технику и захватить больше территорий.

Напомним, Сенат США избрал нового лидера республиканцев. Им стал Джон Тун — политик поддерживает помощь Украине.

Ранее Новини.LIVE писали, что будущий президент США Дональд Трамп определился, кто станет новым директором Национальной разведки США. Пост возглавит бывший конгрессмен от демократической партии Тулси Габбард.

США Минобороны Дональд Трамп политики кадровые изменения выборы в США 2024

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