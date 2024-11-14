Новая команда Трампа — в чем опасность для России

Кадровая политика Трампа — к чему следует готовиться России
Последние кадровые решения новоизбранного президента США Дональда Трампа указывают, что российскому диктатору Владимиру Путину следует приготовиться к проблемам.
Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".
Пит Хегсет станет министром обороны США
Новоизбранный президент Дональд Трамп выдвинул на должность министра обороны США ветерана и ведущего Fox News Пита Хегсета. Украинский аналитик Роман Свитан отметил, что большинство из избранных в команду Трампа - бывшие военные.
По мнению Свитана, первые кадровые решения будущего президента Америки указывают на то, что "ястребиное крыло" республиканцев в его команде будет направлено на доминирование США в мире. Аналитик считает, что им будет приоритетным станет вопрос Китая, "который является врагом".
По такому сценарию Путин будет иметь проблему, поскольку он с Китаем в дружеских отношениях.
"У Си Цзиньпина голова может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина она может "отвалиться" от одного только экономического удара", — высказался Свитан.
Также с приходом Трампа перед Путиным может встать вопрос о дальнейших планах по развитию ситуации на линии фронта в Украине. Именно поэтому российский диктатор сейчас пытается максимально использовать военные резервы и технику и захватить больше территорий.
Напомним, Сенат США избрал нового лидера республиканцев. Им стал Джон Тун — политик поддерживает помощь Украине.
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