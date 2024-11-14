Нова команда Трампа — у чому небезпека для Росії

Кадрова політика Трампа — до чого слід готуватися Росії
Останні кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа вказують, що російському диктатору Володимиру Путіну варто приготуватися до проблем.
Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі "24 каналу".
Піт Хегсет стане міністром оборони США
Новообраний президент Дональд Трамп висунув на посаду міністра оборони США ветерана та ведучого Fox News Піта Хегсета. Український аналітик Роман Світан зауважив, що більшість з обраних до команди Трампа — колишні військові.
На думку Світана, перші кадрові рішення майбутнього президента Америки вказують на те, що "яструбине крило" республіканців в його команді буде спрямоване на домінування США у світі. Аналітик вважає, що їм буде пріоритетним стане питання Китаю, "який є ворогом".
За таким сценарієм Путін матиме проблему, оскільки він із Китаєм у дружніх стосунках.
"У Сі Цзіньпіна голова може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна вона може "відвалитися" від одного тільки економічного удару", — висловився Світан.
Також з приходом Трампа перед Путіним може постати питання про подальші плани щодо розвитку ситуації на лінії фронту в Україні. Саме тому російський диктатор нині намагається максимально використати військові резерви та техніку й захопити більше територій.
Нагадаємо, Сенат США обрав нового лідера республіканців. Ним став Джон Тун — політик підтримує допомогу Україні.
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