Нова команда Трампа — у чому небезпека для Росії

Пітер Хегсет та Дональд Трамп. Фото: Nick Sortor/Х

Останні кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа вказують, що російському диктатору Володимиру Путіну варто приготуватися до проблем.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі "24 каналу".

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Новообраний президент Дональд Трамп висунув на посаду міністра оборони США ветерана та ведучого Fox News Піта Хегсета. Український аналітик Роман Світан зауважив, що більшість з обраних до команди Трампа — колишні військові.

На думку Світана, перші кадрові рішення майбутнього президента Америки вказують на те, що "яструбине крило" республіканців в його команді буде спрямоване на домінування США у світі. Аналітик вважає, що їм буде пріоритетним стане питання Китаю, "який є ворогом".

За таким сценарієм Путін матиме проблему, оскільки він із Китаєм у дружніх стосунках.

"У Сі Цзіньпіна голова може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна вона може "відвалитися" від одного тільки економічного удару", — висловився Світан.

Також з приходом Трампа перед Путіним може постати питання про подальші плани щодо розвитку ситуації на лінії фронту в Україні. Саме тому російський диктатор нині намагається максимально використати військові резерви та техніку й захопити більше територій.

Нагадаємо, Сенат США обрав нового лідера республіканців. Ним став Джон Тун — політик підтримує допомогу Україні.

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