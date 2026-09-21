Украина якобы хотела вовлечь Польшу в войну с РФ: заявление Качинского

Ярослав Качиньский. Фото: кадр из видео

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Украина якобы пыталась вовлечь Польшу в непосредственное участие в войне. По словам политика, в Киеве якобы рассматривали идею создания единого государства для достижения этой цели.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Новини.LIVE.

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Качинский вспомнил о начале полномасштабного вторжения

Польский политик заявил, что в начале большой войны Киев якобы ожидал от Варшавы действий, на которые страна не могла согласиться.

"Часто возникали всевозможные вопросы, связанные с тем, делать что-то или нет. Украинцы иногда ожидали вещей, с которыми мы, по разным причинам — хотя я не могу их обсуждать — не могли согласиться. Обычно нам удавалось найти решение, которое поддерживало хорошие польско-украинские отношения", — сказал Качинский.

Он предположил, что на тот момент в Киеве существовал замысел вовлечь Польшу в войну, реализовав концепцию "единого государства". В этом контексте он упомянул тогдашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к польскому Сейму.

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По словам Качинского, вероятно, Украина неверно оценила возможности Польши на начальном этапе полномасштабного российского вторжения.

"Польша, даже если бы она была очень воинственной страной, практически не располагала реальными вооруженными силами. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не заметила, возможно, из-за хорошей репутации, которой мы пользовались среди россиян", — сказал польский политик.

Он также предположил, что в Украине надеялись задействовать рычаг членства Варшавы в НАТО.

Оценивая события в Украине накануне полномасштабного вторжения, Качинский отметил, что гибридная агрессия продолжалась задолго до начала большой войны. Он также упомянул о мерах, которые тогдашнее правительство принимало для подготовки к возможному обострению ситуации, в частности о введении чрезвычайного положения в приграничных районах.

В то же время Качинский был одним из первых западных политиков, посетивших украинскую столицу после начала полномасштабного вторжения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, украинские пограничники обмениваются опытом с коллегами из Польши, Литвы и Латвии по укреплению охраны границы с Беларусью. В частности, речь идет о фортификационных и инженерных сооружениях.

А на фоне российских ударов вблизи границы Польша укрепляет систему гражданской защиты. В Люблинском воеводстве расширяют сеть автоматизированных сирен для экстренного оповещения населения.